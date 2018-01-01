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      ВТБ временно запретил командировки сотрудников в ряд азиатских стран из-за коронавируса

      11:00Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". ВТБ с 31 января временно запретил командировки сотрудников в ряд азиатских стран из-за нового коронавируса в Китае. В частности, приостановлены командировки в Китай (включая Гонконг), Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Таиланд, Тайвань, Сингапур и Шри-Ланку.

      Сингапур

      ВТБ посоветовал сотрудникам воздержаться от частных поездок в эти страны. Банк разрабатывает профилактические рекомендации для сотрудников, особенно в регионах, граничащих с Китаем, сообщает "Интерфакс".

      В декабре 2019 г. в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) отмечена вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Всего с декабря в Китае отмечено 7711 случаев заболевания пневмонией, скончались 170 человек.

      По сведениям Минздрава, в России случаев заражения коронавирусом не отмечено.

      Коронавирусы - семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме. Однако встречаются и тяжелые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром (Sars).

      Рубрики: Финансы

      Метки: Китай, ВТБ, Минздрав, пневмония, коронавирус

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