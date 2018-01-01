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      PSA и Total построят в Европе заводы по выпуску батарей для электромобилей

      11:30Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Французская PSA Group (выпускает автомобили Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) и производитель аккумуляторов Saft, принадлежащий нефтяной компании Total, построят в Европе заводы по производству аккумуляторов для электромобилей.

      Проект потребует инвестиций в размере 5 млрд евро до 2030 г. "Аккумуляторы сейчас полностью производят в Азии, на них придется 30-40% стоимости автомобилей в будущем", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения завода Saft во французской коммуне Нерсак, сообщает "Интерфакс".

      Европа может "оказаться в зависимости от азиатских производителей, которые смогут поднимать цены по своему желанию", отметил Макрон.

      На первом этапе PSA и Saft инвестируют 200 млн евро ($220 млн) в строительство завода в Нерсаке на базе предприятия по производству аккумуляторов Saft. Открытие завода намечено на середину 2021 г.

      Затем компании примут решение о строительстве еще двух заводов - во Франции и Германии. Общая мощность новых предприятий составит 48 ГВт, на них намерены производить 1 млн аккумуляторов в год, что составит примерно 10-15% европейского рынка.

      В декабре 2019 г. Европейская комиссия (ЕК) одобрила планы семи европейских государств выделить 3,2 млрд евро на проекты общего интереса (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Проект PSA и Saft может получить государственную помощь в размере 1,3 млрд евро.

      PSA и Saft создадут в равных долях совместное предприятие Automotive Cell Company (ACC). После запуска полномасштабного производства доля Saft в СП сократится до 33%.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Китай, Total, электромобиль, аккумулятор, PSA Group

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