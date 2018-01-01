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      Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии на 47% в 2019 году

      12:07Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Импорт нефти из Саудовской Аравии в Китай в 2019 г. вырос почти на 47%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

      Фото: EPA/WU HONG

      Поставки в Китай от крупнейшего мирового экспортера нефти в 2019 г. увеличились до рекордных 83,32 млн тонн, или 1,67 млн баррелей в сутки. В декабре объем поставок составил 6,99 млн тонн.

      Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла новую маркетинговую стратегию, подписав как минимум два новых соглашения о поставках с частными нефтепереработчиками в Китае, пишет Reuters. Ранее Saudi Aramco имела дело только с государственными нефтеперерабатывающими компаниями Китая в рамках долгосрочных контрактов.

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      Россия, второй по величине поставщик нефти в Китай, в прошлом году поставила рекордные 77,64 млн тонн, или около 1,55 млн б/с, - примерно на 9% больше, чем годом ранее.

      Импорт нефти из США в Китай в 2019 г. сократился почти вдвое до 6,35 млн тонн, в декабре закупки отсутствовали.

      Как сообщали "Вести.Экономика", США и Китай 15 января подписали торговое соглашение первой фазы.

      В рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 г. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.

      Несмотря на угрозу американских санкций, в 2019 г. Китай также импортировал 14,77 млн тонн нефти из Ирана, что составляет около половины импорта в 2018 г. В декабре поступления из Ирана составили около 405 тыс. тонн.

      Прямые поставки из Венесуэлы были сведены к нулю третий месяц подряд. Годовой импорт из Венесуэлы сократился почти на треть - до 11,39 млн тонн.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: США, нефть, Китай, Россия, Иран, импорт, Саудовская Аравия, Венесуэла

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