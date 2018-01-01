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      РЖД ожидают снижения пассажиропотока из-за коронавируса

      11:43Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". РЖД ожидают снижения контейнерных перевозок и пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом, сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Валинский.

      Фото: ТАСС

      "Вы же знаете, что Китай сегодня ограничил выезд, поэтому в какой-то степени повлияет. Мы заявляли, что мы никаких ограничений не вводим. Сегодня есть некое снижение контейнерных поездов. В первую очередь потому, что тот же AliExpress, который в основном едет из Китая, у него упала активность по заказам, в частности. Достаточно много грузов идет оттуда. Но я думаю, что это временная трудность. По пассажирам - тоже, конечно. Понятно, что это оказывает влияние на пассажиропоток", - сообщил журналистам в пятницу Валинский в ответ на вопрос, повлияет ли ситуация с коронавирусом на пассажиропоток и перевозки (цитата РИА "Новости").

      В 2019 г. РЖД перевезли рекордные 1,2 млрд пассажиров (+3,4% к 2018 году), из них в дальнем следовании – 116,5 млн пассажиров (+5,6%), в пригородном сообщении – 1 млрд 80 млн пассажиров (+3,2%).

      По последним данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, умерли 213 человек.

      Как сообщали "Вести.RU", с 31 января пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем временно останавливается из-за коронавируса.

      "С 00:00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 г. временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР. В том числе в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия)", - сообщается в уведомлении РЖД.

      "Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва – Пекин", - уточняется в сообщении.

      Неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, можно будет вернуть без удержания сборов и плат.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: РЖД, пассажирские перевозки, эпидемия, короновирус

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