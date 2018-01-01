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      Сахалин полностью газифицируют к 2025 году

      12:31Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". "Газпром" и Сахалинская область договорились до 2025 г. полностью газифицировать регион, сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко по итогам встречи в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

      Фото: пресс-служба "Газпрома".

      "Стоит задача – к 2025 г. полностью обеспечить жителей области "голубым топливом": на 80% – с помощью трубопроводного газа, на 20% – за счет сжиженного и компримированного", - отметили в администрации региона.

      Уровень газификации региона на 1 января 2020 г. составил 38%, по данным "Газпрома".

      "Газпром" планирует возвести в Южно-Сахалинске целый ряд социально значимых объектов. Среди них – многофункциональный спортивно-оздоровительный центр и ледовая арена. В городе появятся офисный и жилой комплексы. К этим объектам добавились еще школа, ясли и детский сад. Для дошкольников в образовательном комплексе обустроят небольшой бассейн.

      "Газпром" в 2020 году инвестирует в объекты на Сахалине 51,9 млрд руб., сообщил газовый концерн по итогам встречи его главы Алексея Миллера и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

      "Газпром" последовательно развивает на шельфе острова Сахалинский центр газодобычи. В 2014-2019 гг. инвестиции компании (с учетом дочерних обществ) на территории региона составили 82,3 млрд руб. Средства были направлены преимущественно на реализацию проекта "Сахалин-3". В 2020 г. инвестиции оцениваются в 51,9 млрд руб.", - сообщается в пресс-релизе.

      "В 2020 г. на реализацию проектов по газификации Сахалинской области "Газпром" запланировал 1,39 млрд руб. (в 2019 г. — 300 млн руб.)", - уточнили в концерне.

      На завершающей стадии находится строительство второй автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпрома" в г. Южно-Сахалинске. Она будет открыта в 2020 г. и позволит ежедневно заправлять природным газом до 400 автомобилей. Спрос на экологичное и экономичное моторное топливо в регионе в 2017–2019 гг. вырос более чем в шесть раз.

      Рубрики: Регионы России, Энергетика

      Метки: Газпром, газификация, Сахалин

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