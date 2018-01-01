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      ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку до 7,25%

      12:21Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с 31 января снизил учетную ставку с 7,5% до 7,25%. Нижний порог коридора снижен с 5,75% до 5,5%, верхний - с 9,25% до 9%.

      Фото: ЦБ Азербайджана

      "Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 7,5% до 7,25%", - заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

      ЦБА снизил учетную ставку тринадцатый раз подряд.

      Между тем ВВП Азербайджана вырос в 2019 г. на 2,2% против 1,4% в 2018 г., заявил президент страны Ильхам Алиев.

      "2019 г. был удовлетворительным для экономики Азербайджана. В экономике многое было сделано, цифры свидетельствуют о продуманности проводимой экономической политики. Это был год глубоких и всесторонних реформ, они позволят в последующие годы более обеспечить рост ВВП высокими темпами", - отметил Алиев.

      По его словам, 2,2% является "хорошим показателем": "Рост ненефтяного ВВП составил 3,5%. Рост промпроизводства составил 1,5%, в том числе ненефтяного промпроизводства - 14%. Рост АПК составил около 7%, инфляция - 2,6%, рост номинальных денежных доходов населения - 7,4%".

      Валютные резервы Азербайджана выросли в 2019 г. на $6,4 млрд и достигли рекордного уровня $51 млрд.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: инфляция, ВВП, учетная ставка, Азербайджан, Ильхам Алиев

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