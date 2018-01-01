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      Торговая война между США и Китаем стимулирует инвестиции в малайзийскую "Силиконовую долину"

      12:00Распечатать
      Москва, 1 февраля - "Вести.Экономика". "Силиконовая долина Юго-Восточной Азии" восстанавливает свои конкурентные преимущества перед Китаем, поскольку все больше транснациональных компаний стремятся в Малайзию, чтобы избежать последствий торговой войны между США и Китаем, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/AHMAD YUSNI

      На малайзийском острове Пенанг в последние 18 месяцев наблюдался всплеск иностранных инвестиций. В частности, компании, работающие в Китае, пытаются использовать преимущества его давно сложившегося сектора электроники и избежать американских пошлин.

      В связи с тем, что Китай "больше не конкурентоспособен по стоимости" для некоторых предприятий, растет число запросов о создании заводов или переносе операций в страны Юго-Восточной Азии, отметил Хэн Хак Ли, генеральный директор компании Globetronics, которая разрабатывает и производит ряд электронных продуктов для транснациональных фирм.

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      За первые 10 месяцев 2019 г. Пенанг привлек 12 млрд малайзийских ринггитов ($2,94 млрд) иностранных инвестиций, что на 456% больше чем 2,1 млрд ринггитов ($514 млн) годом ранее. Количество новых рабочих мест, созданных за тот же период, почти удвоилось и составило 15,013 тыс.

      В Пенанг были вложены крупные инвестиции от американского производителя чипов Micron Technology, а также американской фирмы Jabil Circuit и британского производителя медицинских устройств Smith+Nephew.

      Тем не менее торговая война принесла базирующимся в Малайзии компаниям и ряд проблем.

      Как сообщали "Вести.Экономика", на фоне значительного внешнего давления в 2019 г. экономика Китая выросла на 6,1%, минимальными темпами с 1990 г.

      Снижение спроса со стороны Китая и замедление мировых продаж полупроводников способствовали снижению экспорта электроники Малайзии на 4,9% в годовом выражении в III квартале 2019 г. согласно данным Центрального банка страны.

      Кроме того, торговая война между США и Китаем распространилась на технологическую отрасль. Правительство США уже запретило экспорт важнейших американских электронных компонентов ряду китайских фирм, в том числе телекоммуникационному гиганту Huawei, лидеру в области технологий 5G.

      Из-за ограничений США в отношении китайской Huawei мир может приблизиться к географическому расколу в области развития высоких технологий и инноваций, предупредил в декабре Пол Хасвелл, партнер международной юридической фирмы Pinsent Masons, который консультирует технологические компании.

      "Рано или поздно торговая война закончится, но я думаю, что "холодная война" в области полупроводников только началась, - сказал SCMP Санг Бенг Нг, генеральный директор базирующейся в Пенанге компании Aemulus, которая производит оборудование для автоматического тестирования полупроводников. - Если вы слишком явно занимаете позиции в одном лагере, то другой лагерь спросит вас, на какой вы стороне".

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, инвестиции, Малайзия, технологический сектор

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