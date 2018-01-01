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      Многодетным семьям выдали 11 миллиардов рублей на погашение ипотеки

      13:27Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Выдано около 11 млрд руб. по программе поддержки многодетных семей для погашения ипотеки, сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев на Всероссийской конференции по ипотечному кредитованию в России.

      Фото: ТАСС.

      С 25 сентября многодетные семьи смогут получать от государства 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. За три месяца от многодетных семей получено около 37 тыс. заявок. В целом госпомощью смогут воспользоваться около 600 тыc. ceмeй.

      Получить выплату на погашение ипотеки сможет семья, у которой третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 г.

      Как заявил в Послании Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин, с 2020 г. российские семьи с тремя детьми смогут вложить в решение жилищной проблемы свыше 1 млн руб. госпомощи, сообщил "Интерфакс". "Для многих регионов - это половина стоимости квартиры или дома", - сказал он, суммируя средства маткапитала и иные госсубсидии.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: господдержка, многодетные семьи

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