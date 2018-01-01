Многодетным семьям выдали 11 миллиардов рублей на погашение ипотеки

Выдано около 11 млрд руб. по программе поддержки многодетных семей для погашения ипотеки, сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев на Всероссийской конференции по ипотечному кредитованию в России.

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Москва, 31 января - "Вести.Экономика".С 25 сентября многодетные семьи смогут получать от государства 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. За три месяца от многодетных семей получено около 37 тыс. заявок. В целом госпомощью смогут воспользоваться около 600 тыc. ceмeй.Получить выплату на погашение ипотеки сможет семья, у которой третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 г.Как заявил в Послании Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин, с 2020 г. российские семьи с тремя детьми смогут вложить в решение жилищной проблемы свыше 1 млн руб. госпомощи, сообщил "Интерфакс". "Для многих регионов - это половина стоимости квартиры или дома", - сказал он, суммируя средства маткапитала и иные госсубсидии.