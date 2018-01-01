Власти могут перенести сроки проведения Российского инвестфорума в Сочи из-за коронавируса

Власти обсуждают вопрос о переносе срока проведения Российского инвестиционного форума в Сочи, намеченного на 12-14 февраля, в связи с распространением коронавируса.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика"."Да, действительно, такие обсуждения ведутся. Но традиционно, по сложившейся практике, это формат председателя правительства. И поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Устроители форума заявили "Интерфаксу", что пока не располагают официальными сведениями о переносе мероприятия."В понедельник в правительстве пойдет совещание с участием членов оргкомитета, "Росконгресса", штаба Голиковой (оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой - прим. ред.), на котором будет обсуждаться проведение или перенос форума", - отметил источник в правительстве. Именно в понедельник примут окончательное решение."На этой площадке обсуждаются не только актуальные вопросы социально-экономического развития России, но и достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты.А представители власти, бизнеса, ведущие эксперты вместе ищут решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной. И у всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказать конкретные предложения", - заявил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.