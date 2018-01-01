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      Британская национальная валюта дорожает в день выхода страны из Евросоюза

      13:46Распечатать

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Курс британской валюты (фунт стерлингов) к американскому доллару поднимается в последний день, когда Великобритания находится в составе Евросоюза.

      В то же время трейдеры продолжают оценивать перспективы по поводу переходного периода, который должен продлиться до декабря 2020 г., свидетельствуют данные торгов.

      По состоянию на 13:10 мск курс фунта поднимался к доллару до $1,3117 за фунт с уровня предыдущего закрытия в $1,3094.

      Курс доллара к иене рос до 108,97 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,95 иены за доллар, курс евро к доллару снижался до $1,1025 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,103. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03% до 97,9 пункта.

      Великобритания в пятницу покидает Европейский союз, завершая длившийся три с половиной года процесс. Переходный период после Brexit продлится до декабря 2020 г., и в течение всего этого периода Великобритания и ЕС будут вести переговоры о будущих торговых отношениях.

      По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года.

      "В будущем для фунта больше негативных рисков, инвесторы будут следить за переговорами по Brexit", - рассказал агентству "Рейтер" стратег Danske Bank Мортен Лунд.

      Рубрики: Валютный рынок, Европа

      Метки: Великобритания, Евросоюз, фунт стерлингов, Brexit

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