Британская национальная валюта дорожает в день выхода страны из Евросоюза

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Курс британской валюты (фунт стерлингов) к американскому доллару поднимается в последний день, когда Великобритания находится в составе Евросоюза.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".В то же время трейдеры продолжают оценивать перспективы по поводу переходного периода, который должен продлиться до декабря 2020 г., свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13:10 мск курс фунта поднимался к доллару до $1,3117 за фунт с уровня предыдущего закрытия в $1,3094.Курс доллара к иене рос до 108,97 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,95 иены за доллар, курс евро к доллару снижался до $1,1025 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,103. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03% до 97,9 пункта.Великобритания в пятницу покидает Европейский союз, завершая длившийся три с половиной года процесс. Переходный период после Brexit продлится до декабря 2020 г., и в течение всего этого периода Великобритания и ЕС будут вести переговоры о будущих торговых отношениях.По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года."В будущем для фунта больше негативных рисков, инвесторы будут следить за переговорами по Brexit", - рассказал агентству "Рейтер" стратег Danske Bank Мортен Лунд.