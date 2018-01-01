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      Минсельхоз предложил на треть увеличить ввоз томатов из Турции

      14:48Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Минсельхоз РФ предлагает увеличить квоту на ввоз томатов из Турции с 150 тысяч тонн до 200 тысяч тонн, сообщается в проекте приказа министерства, опубликованном на портале regulation.gov.ru.

      Россия с 1 января 2016 г. вводила запрет на поставки из Турции некоторых видов продуктов в ответ за сбитый турецкими ВВС российский Су-24 в Сирии в ноябре 2015 г.

      С осени 2016 г. Россия последовательно снимала ограничения, однако запрет на поставки томатов сохранялся до ноября 2017 г. Затем Россия сняла ограничение на количество компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки - 50 тыс. тонн в год.

      Постепенно квота увеличивалась.

      До запрета Турция поставляла в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.

      Российским производителям удалось увеличить долю отечественных томатов на внутреннем рынке до 40-50%. За последние годы российские аграрии вложили в производство томатов более 150 млрд руб. При этом срок осуществления проектов достигает восьми лет.

      Рубрики: АПК

      Метки: Минсельхоз, турецкие томаты

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