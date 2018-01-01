Инфляция в еврозоне в январе выросла до 1,4%

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Инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, в годовом выражении ускорилась до 1,4% с уровня декабря в 1,3%, следует из данных европейского статистического агентства Eurostat.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Показатель совпал с прогнозами опрошенных агентством Reuters аналитиков.В январе 2019 г. годовая инфляция в еврозоне также составляла 1,4%.Базовая инфляция в январе по предварительной оценке, составила 1,1% против 1,3% в декабре. Аналитики ждали значения показателя на уровне 1,2%.