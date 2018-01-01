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      Коронавирус не повлиял на поставки углеводородов "Транснефти" в Китай

      14:24Распечатать

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Ситуация с коронавирусом никак не повлияла на поставки нефти из России в Китай, сообщил РИА "Новости" советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

      "Нет, не повлиял", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

      "В отличие от других поставок - по ЖД (железной дороге) или пароходами - для прокачки по трубе личный контакт не происходит", - пояснил он.

      Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус 2019-nCoV.

      30 января ВОЗ признала это чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тыс. Еще около 100 человек заболели за пределами Китая, почти в 20 странах.

      Из-за ситуации, сложившейся в стране с коронавирусом, каникулы по случаю китайского Нового года, которые должны были продолжаться с 24 по 30 января, были официально продлены до 2 февраля включительно. При этом региональным правительствам позволено принимать решение о дальнейшем продлении каникул в соответствии с развитием ситуации. А некоторые промышленные предприятия по собственной инициативе продлевают каникулы и на более длительный срок.

      Экспорт нефти из РФ в Китай по системе "Транснефти" в 2020 году планируется на уровне 40 млн тонн.

      Рубрики: Энергетика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Транснефть, экспорт нефти, ВОЗ, Игорь Демин, коронавирус

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