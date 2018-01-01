Автоматизация и безработица: выгонят ли роботы людей на улицу?

Много дискуссий идет по поводу целесообразности внедрения роботов в жизни людей. Одни считают роботов положительным приобретением для человечества. Другие же видят в них смертельную угрозу – быструю и необратимую.

Роботы крадут рабочие места!

Роботизация создает новые профессии

Что скажут политики?

Повышение конкурентоспособности

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Москва, 31 января - "Вести.Экономика"Уже сейчас все больше роботов трудятся на настоящих фабриках и складах, где они изо дня в день выполняют те же задачи, что и люди рядом с ними. Роботов высоко оценивают за то, что они повышают производительность труда, помогая небольшим компаниям конкурировать с более крупными, и даже за то, что они дают людям возможность перейти от скучных и повторяющихся задач к более интересной работе. Но все чаще в СМИ появляются публикации, авторы которых подозревают или даже обвиняют роботов в «краже» рабочих мест у людей.Как же на самом деле выглядят взаимоотношения между роботами, включая коллаборативных роботов (коботов), и человеческим трудом? Чтобы разобраться и дать ответ на «обвинения» в адрес роботов, необходимо сначала понять — коллаборативные роботы созданы не для того, чтобы заменить людей, а чтобы помогать им. В то же время стандартные промышленные роботы, которые уже полвека используются во многих отраслях промышленности, действительно предназначены для того, чтобы заменить собой людей.В средствах массовой информации все чаще появляются заголовки, играющие на примитивном страхе: роботы по всему миру заменят людей в качестве основной рабочей силы, и мы не сумеем заработать себе на жизнь. Судя по освещению в прессе и по реакции чиновников, беспокойство насчет перехода рабочих мест к роботам широко распространено.Конечно, оно присуще не всем. По мнению защитников робототехники, каждая новая волна автоматизации — от паровых двигателей до компьютеров — вызывала опасения, что технология «захватит власть» и сделает труд людей ненужным, однако в долгосрочной перспективе число рабочих мест только возрастало.Всё дело в том, что большинство видов работы требует уникальных человеческих навыков. Согласно последним исследованиям, полной автоматизации поддается менее 10% видов деятельности, а значит, количество рабочих мест, которые роботы могут «украсть» у людей, ограничено. Спрос на коботов растет быстрее, чем спрос на традиционных промышленных роботов: компания BIS Research прогнозирует, что объем рынка коллаборативных роботов к 20212 году достигнет примерно 2 миллиардов долларов. Следовательно, более вероятно, что люди и роботы будут работать в одном цехе бок о бок, а не что роботы вытеснят людей.Ни одна из сторон этого спора не сможет отрицать данный факт: часть профессий уходит в прошлое, но роботизация создает новые. Большинство исследований, в которых изучается влияние роботизации на занятость людей, посвящены географически ограниченным областям или трудоемким отраслям, сильно зависимым от работников, выполняющих задачи легко, которые легко можно заменить роботами. Согласно этим исследованиям, роботы, скорее всего, окажут негативное влияние только на некоторые виды деятельности: например, в производстве и сборке они неизбежно заменят людей при выполнении монотонной, однообразной, утомительной работы.Тем не менее, даже если из-за новых технологий часть сборщиков потеряет работу, роботизация станет причиной появления новых, более высокооплачиваемых позиций в таких сферах, как программирование. В конечном итоге роботы станут источником рабочих мест, хотя и не таких, как прежде.«Робофобия» в СМИ уже привлекла внимание правительств. Особенно актуален стал призыв инвестировать в образование, чтобы подготовить работников по специальностям завтрашнего дня, поскольку роботы и их роль на рынке труда привлекают все больше внимания. Но еще большую тревогу вызывает то, что в некоторых странах заговорили о введении подоходного налога для роботов, из средств которого будет выплачиваться компенсация людям, вытесненным этим роботами.Очевидно, что для правительств полезнее вкладываться в микрообучение и другие программы переподготовки, чтобы помочь работникам приспособиться к изменениям технологической среды, чем искусственно защищать профессии, которые можно автоматизировать, вводя «подоходный налог» на роботов или применяя другие меры, которые могут негативно влиять на общую производительность и конкурентоспособность.Где бы ни появлялись роботы, их труд способствует повышению качества и улучшению рабочего процесса, что позволяет компании конкурировать на глобальном рынке. Коботы компактны, легко программируются, гибки и недороги. Они делают роботизацию простой и доступной – с их помощью практически любой бизнес в любом месте сможет повысить свою конкурентоспособность. Особенно это важно для малых и средних предприятий, которым коботы дают гибкость и производительность, необходимые для соперничества с более крупными.Кроме того, благодаря роботам те компании, которые расположены в странах с высокой стоимостью производства, смогут вернуть «домой» часть своих бизнес-процессов, ранее переданных на аутсорсинг в страны с дешевым производством. При этом рабочие места возвращаются в страну и создаются вновь. Повышая свою конкурентоспособность, компании растут, а вместе с ними растут поставщики и другие зависимые от них производства, и здесь также возникают новые рабочие места разного типа.Применение коллаборативных роботов, в отличие от промышленных роботов, не исключает человеческий труд полностью. Главное из них заключается в том, что коботы работают вместе с людьми, которые их программируют. Например, датская компания Universal Robots выпускает целое семейство легких коллаборативных роботов, в котором постоянно появляются новые модели. Инвестировать в конкретную программу обучения кобота значительно проще и быстрее, чем в программирование промышленных роботов. Это можно сделать бесплатно через Интернет. Благодаря простоте программирования, небольшим размерам, отсутствию необходимости выделять дополнительное пространство у конвейера и тому, что научиться управлять коботами может любой сотрудник, коботы оказываются более выгодным и доступным решением, чем промышленные роботы.Другие тренды, напротив, говорят об отсутствии потребности в полностью автоматизированных заводах без единого человека. Речь идет о массовом стремлении к персонализации и о том, что во всем мире потребители становятся богаче и продолжают демонстративно отдавать предпочтение продуктам, «сделанным вручную», и здесь ценится именно глубокое знание рабочего процесса, недоступное роботам.Роботизированная рабочая среда, отвечающая принципам четвертой промышленной революции, еще долго будет играть жизненно важную роль на некоторых производствах и в других процессах. Но поскольку эта роль всегда будет ограничена, а спрос на продукты, созданные с участием человека, продолжит расти, эксперты ожидают, что негативное воздействие роботизации на занятость людей будет значительно слабее, чем предсказывают паникеры.Таким образом, роботы и, в частности, коботы создают больше рабочих мест, и нередко эти виды работы лучше оплачиваются. Роботы повышают производительность и конкурентоспособность, а это отличный стимул разработать политические меры, поощряющие их использование. Такие меры могут предусматривать повышение квалификации сотрудников с помощью переподготовки и других образовательных инициатив и устранение барьеров для роботизации, будь то особые налоги или другие действия, увеличивающие стоимость роботов.