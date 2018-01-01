Ритейл в США: на пути к "несозидательному разрушению"

Сектор ритейла в США испытывает в последние годы серьезные проблемы: закрываются магазины, сокращается число рабочих мест, падает рентабельность. При этом развитие электронной коммерции неспособно исправить положение в отрасли. Об этом говорится в исследовании проблем американского ритейла, подготовленном международной страховой компанией Euler Hermes ("Ойлер Гермес").

Фото: EPA

Количество магазинов, продающих товары не первой необходимости в США

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Euler Hermes - мировой лидер в области кредитного страхования и управления дебиторской задолженностью и представлена во всех регионах земного шара, включая Европу, США и Россию.Как отмечают эксперты Euler Hermes, на первый взгляд, нынешняя ситуация в секторе ритейла в США представляет собой типичный пример того, что австрийский экономист Йозеф Шумпетер называл "созидательным разрушением": новые игроки пользуются преимуществами, которые предоставляет им растущий рынок, или же сами создают новые рынки, и все это происходит целиком за счет уже существующих компаний.В долгосрочной перспективе созидательное разрушение, как принято считать, должно оказывать положительное воздействие на экономику.Однако, если судить по цифрам, свидетельствующим об уменьшении количества компаний, сокращении рабочих мест и снижении рентабельности в американском ритейле, то получается, что более "молодой" фактор – а именно, электронная коммерция – не компенсирует разрушение "физически существующих" традиционных магазинов.Несмотря на существенные расходы потребителей на покупку товаров не первой необходимости (discretionary consumer goods), в США с 2008 г. закрылись более 56 тыс. магазинов, продающих подобные товары. Это составляет 10,7% от общего числа таких магазинов. Данные о ситуации в сфере занятости рисуют столь же мрачную картину: количество рабочих мест в отрасли с 2008 г. сократилось на 670 тыс. (снижение на 9,6%).По данным Euler Hermes, на одно рабочее место, создаваемое в сфере электронной коммерции, приходится 4 с половиной рабочих места, исчезнувших в традиционном ритейле, продающем товары не первой необходимости. Причем если посмотреть по тем типам товаров, которыми торговали исчезнувшие магазины, то можно увидеть, что это широкомасштабное снижение их численности в основном соответствует проникновению интернет-торговли. Больше всего магазинов исчезло в сегменте товаров для хобби (hobby goods): игрушки, книги, аудио- и видеопродукции и т. д. Растущая склонность покупателей заказывать товары онлайн оказала негативное воздействие на посещаемость торгово-развлекательных комплексов и универмагов: численность сотрудников в последних сократилась сильнее всего (на 24,5%).Эксперты Euler Hermes обратили внимание на ярко выраженный рост неплатежеспособности крупных ритейлеров после 2015 г., при этом сумма их долговых обязательств превысила $45 млрд. Наиболее резонансные случаи свидетельствуют также о существенном сокращении прибыльности компаний. Изучив отчетность 127 американских юридических лиц, эксперты Euler Hermes обнаружили, что один из каждых 10 ритейлеров, чьи акции котировались на бирже, обанкротился после 2008 г., а у еще 41% сократилась норма прибыли, особенно в сегментах универсальных магазинов, дискаунтеров и магазинов одежды.