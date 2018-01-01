Сегодня в 18:00 в прямом эфире программы «Верным курсом» на youtube-канале "Вести. Экономика" Олег Богданов, Александр Кареевский, Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Розничные продажи в Германии в декабре упали на 3,3%

      14:48Распечатать

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". В декабре 2019 года розничные продажи в Германии упали на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Федерального статистического агентства страны Destatis.

      Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель повысился на 1,6%, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.

      Розничные продажи в Германии в декабре выросли на 0,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года при том, что эксперты ожидали подъема на 4,5%.

      Месяцем ранее, согласно пересмотренным данным, розничные продажи увеличились на 2,7% в годовом выражении, а не на 2,8%, как сообщалось ранее.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: прогноз, ФРГ, розничные продажи, Destatis, Германия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить