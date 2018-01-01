Розничные продажи в Германии в декабре упали на 3,3%

В декабре 2019 года розничные продажи в Германии упали на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Федерального статистического агентства страны Destatis.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель повысился на 1,6%, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.Розничные продажи в Германии в декабре выросли на 0,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года при том, что эксперты ожидали подъема на 4,5%.Месяцем ранее, согласно пересмотренным данным, розничные продажи увеличились на 2,7% в годовом выражении, а не на 2,8%, как сообщалось ранее.