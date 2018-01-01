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      Потребительское доверие в Великобритании выросло в январе

      15:23Распечатать

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Индекс доверия потребителей Великобритании к экономике страны в январе вырос на 2 пункта в месячном выражении и составил минус 9 пунктов, говорится в исследовании Gfk.

      Эксперты при этом прогнозировали увеличение индекса до минус 9 пунктов с минус 11 пунктов в декабре, свидетельствуют данные Trading Economics.

      Отмечается, что показатель увеличивался второй месяц подряд, однако оставался в отрицательной зоне уже почти четыре месяца подряд, последний раз он имел положительное значение в январе 2016 года, а в следующие два месяца был нулевым. В январе 2019 года индекс составлял минус 14 пунктов.

      Четыре из пяти составляющих индекса доверия в январе увеличились по сравнению с декабрьскими значениями, отмечается в сообщении компании.

      Подындекс оценки британцами личной финансовой ситуации за прошедшие 12 месяцев увеличился в январе на 4 пункта - до 1 пункта с минус 3 пунктов, индикатор ожиданий на ближайший год вырос на 3 пункта и достиг 6 пунктов. В январе 2019 года первый показатель находился на нулевом уровне, второй - составлял 1 пункт.

      Показатель оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в последние 12 месяцев повысился на 3 пункта и составил минус 28 пунктов. Годом ранее он находился на отметке минус 35 пунктов.

      Подындекс ожиданий на ближайший год также вырос на 3 пункта - до минус 24 пунктов (минус 39 пунктов в январе 2019 года).

      Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце опустился на 2 пункта - до 1 пункта. Год назад его значение составляло 2 пункта.

      В исследовании Gfk, проводившемся со 2 по 14 января по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

      Минимальный уровень индекса потребительского доверия, который рассчитывается с 1974 года, был зафиксирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов.

      Рекорд был установлен в июне 1987 года - 10 пунктов. Среднее значение показателя за период с 1981 года по 2019 год составляет около минус 9,1 пункта.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: прогноз, Великобритания, потребительское доверие, Gfk

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