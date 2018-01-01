Помпео: санкции против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности Украины

Санкции США против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика"."Хорошая дискуссия с (министром иностранных дел Украины - прим. ред.) Вадимом Пристайко. США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", - отметил Помпео в пятницу после встречи в Киеве с Пристайко, сообщает "Интерфакс".Помпео 31 января находится c визитом на Украине. Госсекретарь уже провел встречи с Пристайко, президентом Украины Владимиром Зеленским и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием.Помпео почтил память погибших в Донбассе украинцев, возложив цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.