Внешний госдолг Белоруссии за 2019 год вырос на 1,4%

Внешний государственный долг Белоруссии на момент к 1 января 2020 года составил $17,1 млрд (27,1% ВВП), увеличившись за 2019 год с учетом разницы курсов валют на $0,2 млрд, или на 1,4%, сообщило министерство финансов.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".По итогам 11 месяцев внешний госдолг снизился по сравнению с началом прошлого года на $0,3 млрд, или на 1,8%. Между тем, в декабре Белоруссия привлекла от Банка развития Китая суверенный кредит на 3,5 млрд юаней (около $500 млн в эквиваленте).В прошлом году Белоруссия привлекла внешние госзаймы на сумму $1 млрд 643,6 млн (в том числе в декабре на $607,2 млн). В структуре привлеченных средств на долю кредитов правительства и банков России приходится $730,2 млн, банков Китая - $638,1 млн, облигаций, размещенных на внешних рынках - $150,5 млн, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) - $94,2 млн, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) - $30,6 млн.По данным Минфина, на погашение внешнего госдолга направлено в 2019 году $1 млрд 511,3 млн (в декабре - $114,3 млн). В том числе выплачено $625,8 млн правительству РФ, $448,4 млн - банкам Китая, $353,1 млн - ЕФСР, $78,6 млн - МБРР, $3,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США, $1,7 млн - ЕБРР и СИБ.Внутренний госдолг на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд рублей, сократившись с начала года на 1,5%, или на 0,1 млрд рублей.В 2019 году белорусский минфин разместил на внутреннем рынке гособлигации на $771,2 млн.При этом были погашены валютные и рублевые облигации на сумму, эквивалентную $604,3 млн и 227,2 млн рублей.Совокупный госдолг Белоруссии уменьшился за 2019 год на 1,3%, или на 0,6 млрд рублей, - до 44,8 млрд рублей (33,9% ВВП) на 1 января 2020 года.В 2018 году внешний долг Белоруссии вырос на 1% - до $16,9 млрд (28,4% ВВП) после роста на 22,6% в 2017 году. Внутренний госдолг в 2018 году увеличился на 3,1% - до 8,9 млрд рублей на начало 2019 года.Совокупный госдолг Белоруссии возрос за 2018 год на 3,2 млрд рублей, или на 7,6% - до 45,4 млрд рублей (37,3% ВВП) на 1 января 2019 года.