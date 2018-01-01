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      Экономика Грузии в 2019 году увеличилась на 5,2%

      15:45Распечатать

      EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Рост грузинской экономики за 2019 год составил 5,2%, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

      ВВП Грузии в декабре 2019 года увеличился, согласно предварительным данным, на 8% по сравнению с показателем декабря 2018 года,

      В IV квартале 2019 года ВВП Грузии увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

      По информации статистической службы, в декабре прошлого года отмечался рост в перерабатывающей промышленности, в сфере транспорта и складирования, в оптовой и розничной торговле, в сфере гостиниц и ресторанов.

      В то же время в строительной отрасли было зафиксировано снижение.

      В бюджете Грузии на 2019 год рост ВВП страны был запланирован на 4,5%. На таком же уровне (4,5%) прогнозируется рост экономики в 2020 году, в 2021 году правительство Грузии прогнозирует ускорение роста ВВП до 5%.

      В 2018 году ВВП Грузии, как и годом ранее, увеличился на 4,8%.

      Рубрики: Статистика, Бывший СССР

      Метки: прогноз, ВВП, Грузия

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