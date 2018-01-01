"Аэрофлот" будет обслуживать рейсы в Китай в отдельном терминале

следует из сообщения авиакомпании Авиакомпания "Аэрофлот" с 17.00 мск 31 января переведет все рейсы из Китая и в Китай в терминал F аэропорта Шереметьево,

Фото: EPA, VALDA KALNINA

Москва, 31 января - "Вести.Экономика"."Аэрофлот" переводит рейсы в/из городов Китая в терминал F, начиная с 17.00 мск 31 января 2020 года. Кроме того, международные рейсы Аэрофлота по другим направлениям, выполняемые сейчас из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C", - сообщила компания.Также из терминала D в терминал F будут переведены рейсы авиакомпании China Southern Airlines CZ655/656.Группа "Аэрофлот", крупнейший авиаперевозчик России, в 2019 г. увеличила перевозки пассажиров на 9% до 60,7 млн человек, в т.ч. авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 млн пассажиров, на 4,1% больше, чем за прошлый год.