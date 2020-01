Глава IBM Джинни Рометти уходит в отставку

Генеральный директор Джинни Рометти уходит в отставку, проработав во главе легендарной технологической компании восемь лет. На смену Рометти придет 57-летний Арвинд Кришна, старший вице-президент IBM по облачным и когнитивным решениям.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Как сообщает IBM, Джинни Рометти до конца года останется председателем совета директоров IBM, после чего покинет компанию, проработав в ней в общей сложности почти 40 лет. Она считается одной из наиболее выдающихся женщин-гендиректоров в этом бизнесе, где большинство руководящих должностей по-прежнему занимают мужчины.Тем не менее период руководства Рометти не принес компании прорыва. Наоборот, за прошедшие восемь лет IBM стремительно отставала от других технологических компаний. За время правления Рометти акции IBM упали более чем на 25%, отстав от бумаг других технологических гигантов. Для сравнения, акции Microsoft за то же время взлетели более чем на 500%, а индекс Nasdaq Composite, в котором преобладают бумаги технологического сектора, подскочил примерно на 250%.Акции IBM в четверг после окончания основной сессии подорожали более чем на 3% на новостях об отставке Рометти. Причины ее ухода на момент публикации материала оставались неизвестными. По словам главного аналитика исследовательской компании IDC Фрэнка Генса (Frank Gens), пишет Engadget, Рометти решила уйти на пенсию. Официального подтверждения этой информации пока нет."Я считаю, что Рометти внедрила много изменений, — сказал аналитик Stifel Financial Corp. Дэвид Гроссман. — Кто-то возразит, что она недостаточно быстро и недостаточно много вносила изменений, но я думаю, что бизнес компании начал меняться именно под ее руководством".Во время ее нахождения на посту генерального директора компания пыталась приспособиться к изменениям технологической отрасли, в том числе к росту значения облачных сервисов. IBM купила несколько связанных с облачными технологиями активов, в их числе Red Hat, которая занимается разработкой облачного ПО. Эта сделка привела к тому, что в прошлом квартале компания вернулась к умеренному росту выручки. Тем не менее аналитики говорят, что пока рано судить о том, сможет ли Red Hat оправдать $34 млрд. которые IBM заплатила за ее бизнес в октябре 2018 г.Судя по новому составу руководства, IBM связывает свое будущее с быстро развивающейся сферой облачных компьютерных вычислений, где она отстает от таких конкурентов, как Amazon.com Inc. и Microsoft.В последние годы Рометти подчеркивала, что IBM превратится в мощного соперника в этом сегменте, однако на сегодняшний день ее продажи облачных услуг по-прежнему уступают продажам конкурентов. По данным аналитической фирмы Gartner Inc., в списке крупнейших провайдеров публичной облачной инфраструктуры IBM занимает 5-е место, а ее рыночная доля составляет менее 2%.Многие аналитики полагали, что Рометти раньше уйдет в отставку, подчинившись традиции, согласно которой ее предшественники подавали в отставку при достижении 60 лет.На пост гендиректора IBM придет Арвинд Кришна, который сейчас возглавляет подразделение облачных услуг и когнитивного ПО. Кришна работает в IBM с 1990 г. За время своей карьеры в компании он занимал различные руководящие должности, в том числе и пост директора по разработкам. На его счету 15 патентов. Он станет десятым по счету генеральным директором IBM.В январе 2019 г. Кришна был назначен старшим вице-президентом по облачным технологиям и когнитивному ПО. После того как IBM согласовала покупку Red Hat, Кришна помог добиться того, чтобы регуляторы в США, Европе, Азии и других регионах мира одобрили сделку.Аналитик компании Wedbush Securities Моше Катри назвал назначение господина Кришны "долгожданной, но запоздалой сменой руководства", добавив, что при госпоже Рометти IBM "переживала болезненный, медленный переходный период, чтобы соответствовать новому технологическому ландшафту". Другие эксперты отзываются о госпоже Рометти менее критически. "IBM выглядит намного лучше сейчас, чем когда она пришла, она достойна похвалы за это", — говорит аналитик IDC Франк Дженс.Президентом IBM назначен Джим Уайтхерст, генеральный директор Red Hat. Впервые в истории IBM создана структура руководства с раздельными должностями гендиректора и президента. Кришна и Уайтхерст сформируют двуединую управленческую команду: у первого большой опыт работы в IBM, а второй – недавно присоединившийся к IBM – займется возрождением компании.Вирджиния Рометти сообщила о своем уходе из IBM спустя несколько дней после публикации финансового отчета компании за IV квартал 2019 г. Результаты ее деятельности за этот период превысили ожидания аналитиков, в частности выручка компании от облачного бизнеса выросли на 21% и составили $6,8 млрд. Это произошло впервые за последние шесть кварталов. Аналитики Bank of America прогнозируют, что в период до начала августа 2020 г. акции IBM могут вырасти на 25,7%. Если этот прогноз сбудется, стоимость акций составит $170 за одну бумагу.