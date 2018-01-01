Россия приостанавливает выдачу гражданам Китая рабочих виз

Правительство готовит проект постановления о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам Китая, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Москва, 31 января - "Вести.Экономика"."Мы готовим проект постановления правительства о временном запрете на рабочие визы гражданам Китайской Народной республики", - сообщила Голикова журналистам в пятницу после заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.31 декабря 2019 г. Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли, сообщил ТАСС.