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      ВВП Франции упал впервые за время президентства Макрона

      16:28Распечатать

      Фото: Yoan Valat/EPA-EFE

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Вторая по величине экономика еврозоны вопреки прогнозам продемонстрировала спад ВВП в IV квартале 2019 г.

      После роста ВВП в III квартале на 0,3% большинство экспертов ожидали продолжения роста французской экономики в IV квартале, по прогнозам ВВП Франции должен был вырасти на 0,2% вместо произошедшего снижения на 0,1%.

      По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), основными факторами снижения ВВП Франции в последние три месяца прошлого года стало снижение товарных запасов и сокращение показателей экспорта.

      Акции протеста, которые с различной степени интенсивности продолжаются во Франции с 2018 г. в рамках протестов "желтых жилетов", в конце 2019 г. вспыхнули с новой силой на фоне принятия правительством Франции пенсионной реформы. Массовые протесты из-за повышения пенсионного возраста, по многим оценкам, способствовали усилению политической неопределенности в стране.

      На этом фоне в IV квартале 2019 г. многие французские компании снизили объемы производства, используя имевшиеся товарные запасы. Министр финансов Франции Брюно ле Мэр поспешил заявить о том, что спад ВВП в стране является временным явлением, которое "не ставит под сомнение фундаментальные факторы роста французской экономики". И тем не менее спад ВВП Франции показывает, что эффективность экономического курса правительства страны во главе с Эдуаром Филиппом также не столь высока, как ранее заявляли французские чиновники. При этом обострение социальной напряженности, наблюдающееся в течение президентства Эммануэля Макрона, во многом произошло после действия самих французских властей в рамках проведения реформ в различных сферах.

      Помимо Франции, в IV квартале экономический спад был также зафиксирован в Италии – снижение ВВП на 0,3% за последние три месяца 2019 г. для итальянской экономики стало худшим за последние 6 лет.

      Для еврозоны данная ситуация в целом, когда ведущие экономики блока – Германия, Франция и Италия – балансируют между стагнацией и рецессией, действительно могла бы расцениваться как временное явление, как пытаются утверждать чиновники администрации Макрона, если бы не ее затяжной характер: экономика Франции и других ключевых стран еврозоны демонстрировали слабые результаты в течение всего 2019 г. – в том числе на фоне торговой войны США и Китая.

      В ближайшей перспективе на динамике ВВП европейского региона также может негативно сказаться обострение неопределенности в мировой торговле из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Помимо смертельных исходов для части заболевших в самом Китае данная ситуация уже привела к заметному сокращению аппетита к рискованной игре на финансовых рынках, снижению стоимости сырьевых активов, а также уменьшению пассажиропотока и туризма между отдельными странами.

      Появление новостей о спаде ВВП Франции и Италии и общем замедлении экономики еврозоны в день выхода Великобритании из Евросоюза в целом показывает, что основной "двигатель" экономического роста Европы в лице ряда ключевых стран в последнее время явно начал работать с перебоями и решение Лондона выйти из Евросоюза не в последнюю очередь обусловлено сомнениями в дальнейших перспективах наднациональных структур в ЕС.

      Рубрики: Европа

      Метки: еврозона, Италия, ВВП, Франция, Великобритания, протесты, экономический спад

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