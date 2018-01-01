Чистая прибыль американской ExxonMobil рухнула в 2019 году

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний американской ExxonMobil, приходящаяся на акционеров, в 2019 г. упала на 31,2% по сравнению с предыдущим годом до $14,34 млрд, говорится в сообщении компании.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Выручка компании сократилась в годовом выражении на 8,7% до $264,938 млрд. Прибыль на акцию составила $3,36 против $4,88 годом ранее.По итогам IV квартала ExxonMobil сократила чистую прибыль на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г до $5,69 млрд.Прибыль на акцию составила в отчетном периоде $1,33 против $1,41 годом ранее. Выручка компании уменьшилась на 6,6% и составила $67,173 млрд.Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент выросла по итогам года на 3,1% до 3,952 млн баррелей в день, а в IV квартале осталась практически на прошлогоднем уровне - 4,018 млн баррелей в день против 4,01 млн годом ранее."Рост спроса на продукты, которые лежат в основе нашего бизнеса, остается сильным. Мы по-прежнему сосредоточены на улучшении нашего бизнеса, повышении эффективности и оптимизации стоимости нашего инвестиционного портфеля", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров и главы компании Даррена Вудса.