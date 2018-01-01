В декабре продукты питания в РФ дорожали в 2 раз быстрее, чем в Евросоюзе

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Потребительские цены на продукты в России в декабре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. За 2019 г. цены на продукты увеличились на 2,7%, сообщил Росстат.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".В странах Евросоюза потребительские цены на продукты питания за прошлый месяц увеличились на 0,4%. За весь год продуктовые цены поднялись на 2,5%.В декабре 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены на продукты питания среди стран ЕС наиболее существенно возросли в Польше, Венгрии, Румынии, Финляндии (на 1,0-1,1%); в годовом выражении - в Польше (на 7,2%), Болгарии (на 7,0%), Венгрии, Словакии, Румынии, Чехии (на 5,1-6,5%). В отдельных странах цены на продукты снизились.По сравнению с ноябрем 2019 г. заметнее всего продукты подешевели в Дании (на 0,7%).По сравнению с предыдущим месяцем в прошлом месяце в ЕС заметно увеличились потребительские цены на овощи и на мясо и мясопродукты. Прирост цен на овощи был наиболее значительным в Финляндии (10,2%), на Мальте (5,7%), в Хорватии (4,7%), Чехии (4,4%); на мясо и мясопродукты - в Хорватии (3,2%), Венгрии (3,0%), Польше (2,8%), Болгарии (2,7%).Вместе с тем в большинстве стран ЕС в декабре снизились потребительские цены на масла и жиры; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты; молочные изделия, сыры и яйца. Во многих государствах подешевели фрукты.В России в декабре наибольший прирост цен был отмечен на овощи - 6,8% (в среднем по странам Европейского союза - 2,3%).Цены на молочные изделия, сыры и яйца выросли на 1,2% (в среднем по ЕС не изменились), на масла и жиры - на 0,6% (в среднем по ЕС снизились на 0,7%), фрукты - на 0,5% (в ЕС снизились на 0,4%), хлебобулочные изделия и крупы, а также на рыбу и морепродукты - на 0,4% (в ЕС выросли на 0,1%).Цены на мясо и мясопродукты остались на уровне предыдущего месяца (в ЕС увеличились на 0,9%). Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подешевели на 0,3% (в ЕС - на 0,6%).В целом в России в декабре по сравнению с ноябрем 2019 г. потребительские цены выросли на 0,4%, в среднем по ЕС - на 0,3%. В 2019 г. инфляция в РФ составила 3%, в ЕС - 1,6%.