Сегодня в 18:00 в прямом эфире программы «Верным курсом» на youtube-канале "Вести. Экономика" Олег Богданов, Александр Кареевский, Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели
Минздрав и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации для предупреждения заболевания коронавирусом
19:11
Рынок США: отчетность Amazon скрасила вирусные настроения на Wall Street
17:31
В России выявлены первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV
17:31
Россия останавливает все рейсы своих авиакомпаний в Китай, кроме "Аэрофлота"
17:24
Власти Белоруссии намерены отменить ряд налоговых льгот для пополнения бюджета
17:17
Госсекретарь США назвал Украину "крепостью, кормильцем и сантехником" Европы
17:07
Россия приостанавливает выдачу гражданам Китая рабочих виз
17:00
ВВП Франции упал впервые за время президентства Макрона
16:28
В декабре продукты питания в РФ дорожали в 2 раза быстрее, чем в Евросоюзе
16:26
Чистая прибыль американской ExxonMobil рухнула в 2019 году
16:09
Глава IBM Джинни Рометти уходит в отставку
15:51
"Аэрофлот" будет обслуживать рейсы в Китай в отдельном терминале
15:48
Экономика Грузии в 2019 году увеличилась на 5,2%
15:45
Внешний госдолг Белоруссии за 2019 год вырос на 1,4%
15:32
Помпео: санкции против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности Украины
15:30
Потребительское доверие в Великобритании выросло в январе
15:23
Розничные продажи в Германии в декабре упали на 3,3%
14:48
Минсельхоз предложил на треть увеличить ввоз томатов из Турции
14:48
Коронавирус не повлиял на поставки углеводородов "Транснефти" в Китай
14:24
Россия желает получить новое торговое соглашение с Британией после Brexit
14:00
Инфляция в еврозоне в январе выросла до 1,4%
13:57
Автоматизация и безработица: выгонят ли роботы людей на улицу?
13:47
Британская национальная валюта дорожает в день выхода страны из Евросоюза
13:46
Рост ВВП еврозоны замедлился в IV квартале
13:37
Многодетным семьям выдали 11 миллиардов рублей на погашение ипотеки
13:27
Власти могут перенести сроки проведения Российского инвестфорума в Сочи из-за коронавируса
13:25
Сахалин полностью газифицируют к 2025 году
12:31
ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку до 7,25%
12:21
Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии на 47% в 2019 году
12:07
РЖД ожидают снижения пассажиропотока из-за коронавируса
11:43
PSA и Total построят в Европе заводы по выпуску батарей для электромобилей
11:30
Рост производственной активности в Китае остановился в январе
11:15
Безналичные траты россиян впервые превысили наличные расходы
11:14
ВТБ временно запретил командировки сотрудников в ряд азиатских стран из-за коронавируса
11:00
В Россию вернулся четырнадцатый бизнесмен из "лондонского списка" Титова
10:55
Коэффициент домовладения в США вырос в IV квартале 2019 года до 65,1%
10:45
Топ-10 самых богатых владельцев спортивных клубов в 2020 году
10:30
ЦБ объявил сбор заявок на покупку акций "Азиатско-Тихоокеанского банка"
10:27
Рубль немного укрепился к бивалютной корзине на старте торгов
10:26
Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Китаем приостановили
10:03
Китай в декабре резко увеличил закупки сои в США на фоне ослабления торговой напряженности
09:58
ЦБ отозвал лицензию у московского "АПАбанка"
09:30
Обзор рынка: приостановка продаж
09:09
Промпроизводство в Японии в IV квартале снизилось рекордными темпами
08:43
Добыча золота сократилась впервые с 2008 года
08:08
10 самых дорогих направлений для отдыха зимой-2020
07:14
Покупатель ОФЗ не смог расплатиться с Минфином
06:28
Шопинг по плану: российские аэропорты запускают онлайн-магазины duty free
06:24
Безудержное ралли облигаций пугает инвесторов
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06:18
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency
Рубрики: Европа
Метки: США, Украина, Майкл Помпео, Владимир Зеленский
Госсекретарь США назвал Украину "крепостью, кормильцем и сантехником" Европы
17:07
ВВП Франции упал впервые за время президентства Макрона
16:28
В декабре продукты питания в РФ дорожали в 2 раза быстрее, чем в Евросоюзе
16:26
Потребительское доверие в Великобритании выросло в январе
15:23
Розничные продажи в Германии в декабре упали на 3,3%
14:48
Россия желает получить новое торговое соглашение с Британией после Brexit
14:00
Инфляция в еврозоне в январе выросла до 1,4%
13:57
Британская национальная валюта дорожает в день выхода страны из Евросоюза
13:46
Рост ВВП еврозоны замедлился в IV квартале
13:37
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