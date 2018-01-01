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      Госсекретарь США назвал Украину "крепостью, кормильцем и сантехником" Европы

      17:07Распечатать

      Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". В ходе своего визита на Украину госсекретарь США Майкл Помпео похвалил Киев за "оборону, кормление и починку труб" для Европы.

      Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита на Украину встретился с украинским руководством, заявив о важной роли, которую Украина выполняет для обслуживанию нужд европейцев.

      В ходе пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским глава Госдепартамента США заявил о том, что "Украина – это на самом деле оплот и крепость между Восточной Европой и авторитаризмом".

      По словам Помпео, "это действительно страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, которые греют европейцев".

      Владимир Зеленский в свою очередь сообщил Помпео о том, что стремление Украины развивать новые формы сотрудничества в сфере обороны "придаст импульс взаимовыгодному сотрудничеству с ведущими оборонными компаниями США".

      Зеленский также рассказал о наличии в украинском правительстве "больших планов по поводу дорог", подчеркнув при этом, что он "приглашает большой американский бизнес вкладывать в инфраструктуру Украины".

      Рубрики: Европа

      Метки: США, Украина, Майкл Помпео, Владимир Зеленский

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