ФБР расследует использование хакерами израильского шпионского ПО

ФБР проводит расследование роли израильского производителя шпионского программного обеспечения NSO Group Technologies в кибератаках на американских жителей и предприятия. Компания также подозревается в сборе информации о правительствах стран, сообщает Reuters.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Сотрудники ФБР ведут расследование с 2017 г. с целью выяснить, получила ли NSO Group от американских киберпреступников некий код, необходимый для компрометации смартфонов. Источники агентства не сообщили, на каких предполагаемых целях взлома акцентируют внимание следователи или на какой стадии находится расследование. Тем не менее компания находится в центре внимания, и ведомство пытается выяснить, как сильно была вовлечена NSO Group в ходе определенных атак.Напомним, что в августе 2016 г. вредоносное ПО от NSO Group использовалось для эксплуатации трех уязвимостей нулевого дня в iOS и удаленного взлома устройств. В 2019 г. принадлежащая Facebook компания WhatsApp подала в суд на NSO Group за предоставление правительственным спецслужбам помощи во взломе смартфонов около 1,4 тыс. пользователей по всему миру, в том числе дипломатов, оппозиционеров, журналистов и высокопоставленных должностных лиц. В NSO долгое время утверждали, что производимые ими программы не могут использоваться для взлома американских телефонных номеров, хотя некоторые эксперты по киберпреступности пытались оспорить это утверждение.В NSO заявляют о том, что у них нет информации о ведущемся в их отношении расследовании. "Ни одно из американских правоохранительных ведомств не обращалось к нам ни по каким подобным вопросам", - говорится в заявлении NSO. Компания не ответила на дополнительные вопросы, касающиеся поведения ее сотрудников, однако ранее израильтяне допускали, что их клиенты из правительств различных стран могли проводить хакерские атаки.В ФБР отказались комментировать ход расследования, сославшись на требования Министерства юстиции США.Поставщики хакерских программ могут быть подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом "О компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях" (CFAA), или законом о прослушивании телефонных разговоров. Это возможно, если поставщики знали или были вовлечены в незаконное использование программного обеспечения, говорит Джеймс Бейкер, который возглавлял юридический департамент ФБР до января 2018 г.CFAA запрещает незаконный доступ к компьютерам и компьютерным сетям, а закон о прослушке запрещает незаконное использование инструментов для прослушивания телефонных разговоров и перехвата текстовых сообщений или электронной почты.Разработчики шпионских программ утверждают, что они продают свои технологии правоохранительным органам и разведывательным службам, чтобы помочь поймать преступников и террористов, но на деле оказывалось, что технологии этих компаний использовалась для поимки активистов, журналистов и совсем недавно для шантажа самого богатого человека в мире – Джеффа Безоса.Сообщается, что хакеры использовали программное обеспечение NSO Group, которая разрабатывает ПО для служб разведки на Ближнем Востоке и на Западе. Чаще всего на смартфон устанавливалась шпионская программа Pegasus, позволяющая удаленно включать камеру и микрофон на смартфоне, изучать сообщения и электронную почту, собирать данные о местоположении пользователя.Представители Джеффа Безоса заявили в этом месяце, что смартфон начал отправлять большие объемы данных несколько часов спустя после того, как Безос получил в своем WhatsApp видеофайл, отправленный с аккаунта, связанного с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Саудовские власти назвали это утверждение "абсурдным", а в NSO заявили о своей непричастности к этому инциденту. Эксперты в сфере безопасности заявили, что у них недостаточно информации для вынесения заключения.ФБР также выясняет, использовались ли продукты NSO для хакерских атак на представителей администрации США или властей стран-союзников и то, какие страны могли стоять за этими атаками, сообщил один из источников Reuters.