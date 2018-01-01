Власти Белоруссии намерены отменить ряд налоговых льгот для пополнения бюджета

Власти Белоруссии могут сократить налоговые льготы в ближайшие три года с учетом изменения внешних условий, заявил глава министерства по налогам и сборам (МНС) Белоруссии Сергей Наливайко.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика"."Для обеспечения доходов бюджета, в том числе с учетом сложившихся внешних условий, назрела необходимость отменить льготы, которые не дают нужного эффекта. В течение 2020-2022 гг. предусмотрена масштабная оценка эффективности действующих стимулирующих налоговых льгот", - заявил Наливайко, сообщает "БелТА".По словам министра, "в ближайшее время МНС вместе с министерством финансов и Государственным таможенным комитетом определят перечень льгот, эффективность которых нужно оценить в этом году; госорганы проанализируют круг воспользовавшихся этими льготами плательщиков и показатели их деятельности".МНС намерено искать возможности для снижения налоговой нагрузки. "Работа будет направлена на поиск резервов для снижения налоговой нагрузки. На наш взгляд, один из таких резервов - это поиск и отказ от индивидуальных точечных льгот, которые не завязаны на экономический рост, стимулирование перспективных отраслей экономики. В таком ключе мы будем очень аккуратно и деликатно двигаться вместе с коллегами и бизнес-сообществом", - заключил Наливайко.