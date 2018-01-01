Сегодня в 18:00 в прямом эфире программы «Верным курсом» на youtube-канале "Вести. Экономика" Олег Богданов, Александр Кареевский, Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Власти Белоруссии намерены отменить ряд налоговых льгот для пополнения бюджета

      17:17Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Власти Белоруссии могут сократить налоговые льготы в ближайшие три года с учетом изменения внешних условий, заявил глава министерства по налогам и сборам (МНС) Белоруссии Сергей Наливайко.

      "Для обеспечения доходов бюджета, в том числе с учетом сложившихся внешних условий, назрела необходимость отменить льготы, которые не дают нужного эффекта. В течение 2020-2022 гг. предусмотрена масштабная оценка эффективности действующих стимулирующих налоговых льгот", - заявил Наливайко, сообщает "БелТА".

      По словам министра, "в ближайшее время МНС вместе с министерством финансов и Государственным таможенным комитетом определят перечень льгот, эффективность которых нужно оценить в этом году; госорганы проанализируют круг воспользовавшихся этими льготами плательщиков и показатели их деятельности".

      МНС намерено искать возможности для снижения налоговой нагрузки. "Работа будет направлена на поиск резервов для снижения налоговой нагрузки. На наш взгляд, один из таких резервов - это поиск и отказ от индивидуальных точечных льгот, которые не завязаны на экономический рост, стимулирование перспективных отраслей экономики. В таком ключе мы будем очень аккуратно и деликатно двигаться вместе с коллегами и бизнес-сообществом", - заключил Наливайко.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Белоруссия, бюджет, Александр Лукашенко, льгота, Минск

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить