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      Россия останавливает все рейсы своих авиакомпаний в Китай, кроме "Аэрофлота"

      17:24Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Россия закрывает все рейсы своих авиакомпаний в Китай, кроме полетов "Аэрофлота" в ряд городов из-за распространения коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

      Фото: ТАСС

      "Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг", - сказала Голикова журналистам после заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

      По ее словам, по соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании: они будут продолжать летать на регулярной основе.

      "Все будут прилетать в "Шереметьево". Будет отдельно выделен терминал F, где будет организована вся работа, в том числе работа авиационных властей и работа сотрудников Роспотребнадзора по принятию граждан и определению их последующей судьбы - или они будут направлены в медицинские учреждения... или отпущены домой", - добавила вице-премьер (цитата РИА "Новости").

      Как сообщали Вести.Ru, авиакомпания "Аэрофлот" с 17:00 мск 31 января переведет все рейсы из Китая и в Китай в терминал F аэропорта "Шереметьево".

      "Аэрофлот" переводит рейсы в/из городов Китая в терминал F начиная с 17:00 мск 31 января 2020 г. Кроме того, международные рейсы "Аэрофлота" по другим направлениям, выполняемые сейчас из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C", - сообщила компания.

      Также из терминала D в терминал F будут переведены рейсы авиакомпании China Southern Airlines CZ655/656.

      Группа "Аэрофлот", крупнейший авиаперевозчик России, в 2019 г. увеличила перевозки пассажиров на 9% до 60,7 млн человек, в т. ч. авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 млн пассажиров, что на 4,1% больше, чем за прошлый год.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Китай, Татьяна Голикова, пассажирские авиаперевозки, авиасообщение, короновирус

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