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      В России выявлены первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV

      17:31Распечатать

      Фото: Patipat Janthong/Global Look Press/Keystone Press Agency

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Роспотребнадзор выявил двух граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области РФ, больных новой инфекцией коронавируса.

      Об этом по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения вируса на территории России в пятницу, 31 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

      Она подчеркнула, что выявленные в данных регионах граждане КНР "находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь".

      Власти РФ также приняли новые меры в целях борьбы с распространением вируса, с 31 января, по словам Голиковой, "закрыты пешеходные и автомобильные пункты пропуска" с Китаем.

      Также было принято решение о том, что "граждане, которые хотят пересечь российскую границу через эти пункты, имеющие вид на жительство граждане КНР, а также граждане Республики Беларусь, если они захотят в этих пунктах пересечь российскую границу, будут пропускаться, но помещаться под карантин".

      Вице-премьер РФ также сообщила о решении правительства начать эвакуацию граждан России из Уханя и провинции Хубэй. По предварительным данным, в Ухане находится 300 граждан РФ, на территории провинции Хубэй – 341.

      Перед репатриацией данных граждан МИД РФ, как сообщила Татьяна Голикова, "выяснит, есть ли у них желание прилететь в РФ".

      После оценки количества граждан, которые желают вернуться в Россию из Китая в связи с ситуацией вокруг вспышки коронавируса, правительство примет решение о выделении самолетов для их транспортировки. При возвращении в Россию из КНР граждане, находившиеся в Китае, будут помещены под карантин на 14 дней с предварительным уведомлением о данной необходимости.

      Рубрики: Регионы России, Правительство, Парламент

      Метки: Татьяна Голикова, коронавирус

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