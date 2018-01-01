Рынок США: отчетность Amazon скрасила вирусные настроения на Wall Street

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График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы снижаются перед открытием пятничных торгов. При этом ряд компаний уверенно растут в цене, отчитавшись лучше ожиданий, в частности тяжеловесная Amazon. Инвесторы обеспокоены распространением коронавируса в Китае. ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации, но отметила высокую готовность Китая к борьбе с вирусом и не рекомендовала вводить ограничения на поездки и торговлю с Китаем.Лидируют акции Amazon, крупнейшего онлайн-ритейлера США, прибавляя в цене почти 11% после публикации сильной отчетности. Капитализация компании вновь превысила $1 трлн. Чистые продажи выросли на 21% до $87,44 млрд в IV квартале, превзойдя оценки в $86,02 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 8% до $3,3 млрд. Прибыль на акцию составила $6,47 против ожидаемых $4,04. Caterpillar (-0,7%) сообщила о снижении квартальной выручки на 8,4% на фоне слабого спроса на продукцию ряда подразделений, при этом собственный прогноз прибыли на 2020 г. оказался хуже ожиданий аналитиков.Exxon Mobil (-0,5%) сообщила о снижении в IV квартале прибыли на 5,2%. Чистая прибыль за три месяца, закончившихся 31 декабря, снизилась до $5,69 млрд, или $1,33 на акцию, с $6 млрд, или $1,41 на акцию, годом ранее. Акции IBM растут на 3,8% после назначение нового CEO.Обнародованная статистика оказалась несколько хуже ожиданий. Личные доходы в декабре выросли на 0,2%, не дотянув до прогнозных 0,3%. Расходы, как и предполагалось, увеличились на 0,3%. Инфляция по PCE Core, которую отслеживает ФРС, ускорилась до 0,2% в месячном выражении против прогнозных 0,2%. Слабые данные вышли по ВВП еврозоны за IV квартал, который показал минимальный рост на 0,1%, тогда как ожидалось 0,2%.Распространяющийся коронавирус привел к смерти уже более 200 человек в Китае и заражению тысяч людей во всем мире, нарушив при этом цепочки поставок и ограничивая передвижения людей. Fitch сообщило, что сохранило прогноз роста ВВП Китая на уровне 5,9% на 2020 г., но заявило, что из-за вируса он может снизиться до 5,4%.В технической картине мини-фьючерса на S&P 500 мы наблюдаем разгрузку перекупленности. Цена стала сближаться с 200-дневной скользящей средней, от которой ранее оторвалась на максимальную за два года величину. Сейчас она пытается вырваться вниз из трехмесячного восходящего канала. Пробой минимумов понедельника может придать ускорения с ориентирами на 3170 и далее 3090.