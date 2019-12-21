Транспорт vs экология в Иране: денег на бензин у населения все меньше, но отказываться от авто никто не хочет

Иран не сходит с новостийных лент из-за эскалации конфликта с США. Однако жители ближневосточной страны давно привыкли жить в условиях санкций и реагируют только на особые поводы. Из внутренних проблем большой резонанс вызвало осеннее трехкратное повышение цен на бензин. Сейчас кризис прошел, цены стабилизировались (на какой срок - пока неясно), однако иранцы стали активно устанавливать на машины газовые двигатели. Рассказывает Ирина Кияниян.

Транспортные пробки в Тегеране. Источник: Pixabay

Тегеран. Место для парковки найти сложно

Иранский автомобиль Saipa (белый)

Транспортные пробки в Тегеране

Трасса Шираз - Язд

Типичное иранское такси

Москва, 1 февраля - "Вести.Экономика"Большинство жителей Ирана предпочитает передвигаться на собственных автомобилях или мотоциклах, количество которых в сочетании с не очень качественным бензином создает серьезные экологические проблемы в городах. Особенно это ощутимо в Тегеране, где окружающие столицу горы зачастую не видно из-за смога, а индекс загрязненности воздуха порой достигает критической отметки в 150 единиц. Когда уровень загрязнения атмосферы превышает допустимые нормы, государство накладывает ограничения на проезд автомобилей по городу. Например, в некоторые дни по улицам Тегерана разрешено передвигаться только машинам с четными номерами, в другие - с нечетными.В среднем, в Иране на каждые 1000 человек приходится около 200 автомобилей. Кажется, что это совсем немного, но, учитывая, что около половины населения страны составляют школьники и студенты, которым водить еще рано, можно сделать вывод, что практически у каждого взрослого иранца есть собственный автомобиль. Но и в этом плане Иран во многом отличается от других стран.Практически все иностранцы, впервые оказавшись в Иране, удивляются тому, что даже обеспеченные иранцы, проживающие в престижных районах, в большинстве случаев передвигаются на недорогих и не очень новых, с российской точки зрения, моделях автомобилей. Например, на парковке банкетного зала при отеле Espinas, где проводятся пышные и дорогие свадьбы, стоят преимущественно машины демократичных европейских и азиатских марок и продукция местного автопрома, в то время, как по-настоящему люксовых и престижных авто будет на удивление мало, и на это есть ряд причин.В то время, как налог на покупку иностранных автомобилей составляет 2%, а отечественных — всего 1%, налог на ввоз машин из-за границы превышает саму их стоимость и достигает 110%. Кроме Хюндай, Киа, Рено и Пежо, в Иране не встретить официальных сервисных центров других марок, а это значит, что владельцы других автомобилей могут обрушаться только в частные мастерские, которые не гарантируют ни наличие необходимых запчастей, ни выполнение работы в срок. Кстати, раньше Пежо выпускали на территории Ирана, на заводе Iran Khodro, однако после 2018 года, когда США приняли особо жесткие санкции против Ирана, производство прекратилось.В связи с этим, большую часть всех автомобилей на иранских дорогах составляют местные марки, и это неудивительно, ведь доход от автомобилестроения составляет на сегодняшний день около 10% от ВВП страны. Самым распространенным отечественным автомобилем в Иране является Samand, выпускаемый старейшей и крупнейшей в стране компанией Iran Khodro. Другой иранский автогигант, Saipa, не отстает от конкурента по объемам производства.Из зарубежных производителей единственные, кто расширяют свое присутствие на местном рынке – это китайцы. В последнее время на дорогах часто можно встретить, к примеру, Cherry.Что касается цен, то самые популярные и доступные машины в Иране - «Прайд» или «Саманд» на данный момент стоят по 56 млн томан ($4,4 тыс). Цены на китайские автомобили стартуют со 150 млн. томан ($12,5 тыс), а распространенные здесь импортные Хюндай, Киа, Рено и Пежо стоят от 350 млн томан ($30 тыс) и выше.Но совсем по-другому обстоят дела на острове Киш, что в Персидском заливе. Так как этот южный курорт является свободной экономической зоной, то ввозимые на его территорию автомобили не облагаются налогом, соответственно, там можно встретить более новые и дорогие машины. Но и правила дорожного движения на этом коралловом острове намного строже, чем на остальной территории Ирана.В отличие от нас, иранцы заправляют свои автомобили только двумя видами бензина: «обычным» и «супер»: по 3 томан ($0,25) и 3,5 ($0,3) за литр соответственно. В связи с осенним взлетом цен на бензин в 3 раза (когда на улицы вышли протестующие), все больше водителей переходит на газ, ведь он стоит всего 1 томан. И все чаще в багажниках иранских машин можно обнаружить газовое оборудование. Автокомпания Iran Khodro даже ответила на новые запросы экономных автомобилистов и начала выпускать автомобили Samand, оснащенные газовыми двигателями.Изначально автозаправки в Иране принадлежали государству, но многие из них выкуплены частными владельцами. Стоит заметить, что местные заправки часто превосходят российские в плане качества санузлов при них. Даже на трассах, соединяющих провинциальные города, они оснащены бесплатными туалетами с проточной водой и непрерывно подающимся мылом.Рядом с заправками часто находятся так называемые Service area с полноценными современными ресторанами и магазинами. К примеру, Service area “Mehr-o-Mah” на трассе, соединяющей Тегеран с религиозным центром Кум, выглядит, как современный торговый центр со множеством бутиков, протяженным фудкортом, рестораном, кафе и даже своим собственным кондитерским цехом, где пекут вкуснейшие традиционные персидские сладости «сохан». Как правило, все Service area находятся в частной собственности.Все трассы и дороги Ирана построены государством, большинство трасс платные (2-3 томан), а собранные средства идут на их обслуживание, и все они полностью соответствуют международным стандартам.Развитие общественного транспорта – одна из мер борьбы с загрязнением воздуха и средство экономии. Иранское метро выглядит очень современным, сочетая в себе чистоту и свежесть московского метрополитена и лаконичный дизайн, характерный для европейских городов. Как и в электричках, вагоны иранского метро разделены по половому признаку. Проезд в подземке стоит около 3 томан (0,25$). Метро есть не только в Тегеране, где оно жизненно необходимо тем, кто не хочет опаздывать из-за пробок, но и в крупных городах: Мешхед, Исфахан, Табриз и даже Шираз.Помимо метро, альтернативой частным авто являются автобусы, стоимость проезда в которых равна 1,5 (0,125$) томана. Как правило, мужчины занимают переднюю половину салона, а женщины — заднюю. А междугородние автобусы являются самым доступным и популярным вариантом перемещения между городами. Они делятся на обычные и VIP, и цена на билет варьируется от 20 (1,6$) до 60 (5$) томан. Такие автобусы оснащены экранами, как в самолетах, а их пассажирам предоставляется питание.По иранским улицам ездит нечетное количество такси, которое делится на 3 вида. Желтые работают по принципу маршруток, набирая пассажиров в одном направлении. Но, сказав водителю волшебную фразу «дар баст», означающую «закрытая дверь», можно прокатиться и одному. Есть такси, вызываемое по телефону и именуемое «ажанс». Менее распространены, чем в России, но также используются приложения, аналогичные Uber и Яндекс. Если ехать в жёлтом такси с попутчиками, то так получается дешевле всего. Если одному, то жёлтое такси выходит дороже, чем машина, вызванная по телефону или через приложение.А с недавних пор на местный рынок вышло российское такси «Максим», так что Иран и Россия становятся ближе не только на политическом уровне.