Минздрав и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации для предупреждения заболевания коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан РФ ограничить участие в массовых мероприятиях из-за периода обычного гриппа, симптомы которого трудно отличить от коронавируса 2019-nCoV. Минздрав опубликовал рекомендации для предупреждения заболевания.

"Главное для каждого из нас – защитить свое здоровье и здоровье близких. Во-первых, у нас наступает гриппозный сезон, как бы там ни было, он приходит. Меры профилактики очень схожи. Чтобы защитить себя, каждому из нас надо соблюдать несложные правила. Первое – сегодня не надо ездить в Китай.Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом. Нам будет сложнее дифференцировать. Главное правило – мойте руки, держите в чистоте гаджеты, не прикасайтесь руками к лицу. Позаботьтесь о себе. Первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу.Также надо позаботиться о своих детях и пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен".