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      Минздрав и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации для предупреждения заболевания коронавирусом

      19:11Распечатать

      Фото: Алексей Майшев/Известия

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан РФ ограничить участие в массовых мероприятиях из-за периода обычного гриппа, симптомы которого трудно отличить от коронавируса 2019-nCoV. Минздрав опубликовал рекомендации для предупреждения заболевания.

      Об этом Анна Попова заявила, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

      В рамках данной пресс-конференции вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о выявлении первых заболевших в России коронавирусом.

      Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в свою очередь предупредила о наступлении сезонной эпидемии обычного гриппа, призвав в связи с этим соблюдать меры предосторожности. Анна Попова также отметила, что новый коронавирус 2019-nCoV, симптомы которого похожи на обычный грипп, "особенно опасен для пожилых людей".

      "Главное для каждого из нас – защитить свое здоровье и здоровье близких. Во-первых, у нас наступает гриппозный сезон, как бы там ни было, он приходит. Меры профилактики очень схожи. Чтобы защитить себя, каждому из нас надо соблюдать несложные правила. Первое – сегодня не надо ездить в Китай.

      Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом. Нам будет сложнее дифференцировать. Главное правило – мойте руки, держите в чистоте гаджеты, не прикасайтесь руками к лицу. Позаботьтесь о себе. Первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу.

      Также надо позаботиться о своих детях и пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен".

      На сайте Роспотребнадзора в пятницу, 31 января, опубликованы рекомендации для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. В рамках рекомендаций ведомства приведены основные правила личной гигиены, а также выявления возможных симптомов заболеваний.

      Минздрав РФ опубликовал памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции, рекомендовав размещение данной информации в медицинских учреждениях и в социальных сетях.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: рекомендации, Роспотребнадзор, грипп, Анна Попова, Минздрав РФ, коронавирус

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