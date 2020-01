Мировые издания отказываются от нефтяных средств

Британская газета The Guardian решила больше не размещать рекламу нефте- и газодобывающих компаний, даже несмотря на то, что это означает финансовый удар для СМИ. В итоге газета может стать первой в мире крупной новостной организацией, запретившей рекламу нефтедобывающих и газодобывающих компаний.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".В последние годы The Guardian активно освещает проблему изменения климата и климатический кризис. В прошлом году она решила начать говорить о ситуации, связанной с климатом, в более жестком тоне. Теперь издание использует такие выражения, как "климатический кризис" и "климатическая чрезвычайная ситуация" вместо "изменение климата".Газета решила полностью отказаться от рекламных денег от нефтегазовых компаний, что не прошло незамеченным."Наше решение основано на многолетних усилиях многих представителей этой отрасли, направленных на предотвращение действий со стороны правительств по всему миру, ведущих к изменению климата", - сказали исполняющий обязанности директора компании Анна Бейтсон и главный сотрудник по доходам Хэмиш Никлин.Также газета The Guardian обещала к 2030 г. стать организацией, занимающей нейтральную позицию к выбросам углерода.Guardian Media Group (GMG) получает 40% своего дохода от рекламы, поэтому отказ рекламировать нефтегазовые компании станет финансовым ударом для организации, считают менеджеры."Модель финансирования The Guardian, как и большинства высококачественных медиакомпаний, в ближайшие несколько лет будет нестабильной. Отказ от некоторых рекламных объявлений усложнит наше существование за очень короткий срок. Тем не менее мы считаем, что создание более целеустремленной организации и сохранение финансовой устойчивости должны идти рука об руку", - сказали Бейтсон и Никлин.Greenpeace одобрил шаг The Guardian, сказав, что "это очень важный момент в битве против нефти и газа": "Газета The Guardian только что объявила, что больше не позволит грязным нефтегазовым компаниям размещать рекламу у них на страницах, потому что мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации".Экологическая организация призвала другие СМИ последовать этому примеру, потому что "грязные нефтегазовые компании усугубляют чрезвычайную ситуацию в области климата": "Пусть о них пишут в учебниках истории. Но не в наших новостях".