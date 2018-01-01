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      Цены на бензин в России выросли на 4,3% в 2019 году

      20:11Распечатать

      Фото: Антон Белицкий/Global Look Press

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Розничные цены на бензин в России за прошлый год увеличились на 4,3%, цены на дизельное топливо повысились на 7,1%.

      Данная информация опубликована в материалах Росстата по динамике потребительских цен и цен производителей на бензин и дизтопливо.

      В декабре 2019 г. был зафиксирован рост потребительских цен на бензин на 1,9% в годовом исчислении, рост розничных цен на автомобильное топливо в России в целом по итогам прошлого года составил 4,3%.

      По оценкам Росстата, потребительские цены на бензин в России в декабре 2019 г. в среднем превышали цены производителей в 2,4 раза, в декабре 2018 г. – в 2 раза.

      В сегменте дизельного топлива розничные цены по итогам 2019 г. выросли на 7,1%. Цены производителей на дизельное топливо в России в 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизились на 3,4%.

      Рубрики: Статистика

      Метки: Росстат, цены на бензин

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