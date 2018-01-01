Вокруг импичмента Трампа развернулась война

По иронии судьбы сенаторы должны решить, можно ли обвинить в «корыстных мотивах» демократов из Палаты представителей. Попытка сместить действующего президента в течение его первого срока, по факту, является таким же драматическим вмешательством в надвигающиеся выборы. При этом, сами демократы утверждают, что достаточно простого телефонного звонка, чтобы обвинить Трампа в попытке сфальсифицировать выборы 2020 года. Сенаторы не должны позволить им сделать то же самое, вооружив импичмент.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика"Команда защиты Трампа в процессе импичмента завершит представление своего дела сегодня. После этого у сенаторов будет 16 часов, чтобы «допросить стороны».Не стоит думать, что этот период вопросов будет чем-то вроде «вопросов премьер-министру» британского парламента. Согласно правилам суда по импичменту, принятым в 1986 году, сенаторы поставят свои вопросы в письменном виде; затем эти вопросы задаст председательствующее должностное лицо.Фейерверк не начнется, пока сенаторы не начнут дебаты - скорее всего, это произойдет в пятницу — по поводу того, выдавать ли повестки в суд, требуя свидетельских показаний или документов.Демократам нужно, чтобы все поверили, что голоса Сената по этому вопросу решат, будут ли свидетели или документы участвовать в процессе. Они думают, что этот поворот поддержит их план всем рассказать о «сокрытии», в то самое время, когда Сенат оправдывает Трампа. Однако в качестве доказательств в начале судебного процесса была приведена все записи Палаты представителей, а это более 25 тыс. страниц. Менеджеры Палаты представителей и команда защиты президента только что провели 6 дней, представляя свои дела, включая бесконечные показания свидетелей, которые давали показания перед Палатой представителей.Вместо этого Сенат решит, нужны ли дополнительные свидетели или документы, для того, чтобы обсудить и вынести решения об осуждении Трампа по статьям импичмента Палаты представителей. Что касается свидетелей, демократы сосредоточены на 4 людях: все они чиновники администрации Трампа, которые не давали показаний перед Палатой представителей.Палата представителей уже дала понять, что эти свидетели не являются необходимыми в этом процессе. Она выдавала повестки в суд этим лицам, но, когда Белый дом запретил им давать показания, Нижняя палата решила не заявлять об этих повестках в суде. Если бы Палата серьезно отнеслась к получению этих показаний, можно было бы ожидать, что они пойдут в суд. Но она этого не сделала.Вместо того, чтобы определить, уместен ли отказ администрации Трампа разрешить этим свидетелям давать показания, Палата превратила все это в еще одну статью импичмента.Согласно резолюции Сената 483, принятой в начале судебного процесса, Сенат рассмотрит вопрос о дополнительных свидетелях и документах в 3 этапа. После 4 часов дебатов он проголосует за то, «нужно ли это, чтобы рассмотреть и обсудить… любое ходатайство о даче показаний свидетелей или предъявления документов в суд». Другими словами, во время первого голосования будет решаться вопрос о том, стоит ли вообще искать дополнительных свидетелей или документы. Если это не увенчается успехом, останется провести совещание о дальнейших действиях.Если ходатайство будет принято, следующее решение Сената будет касаться того, выдавать ли повестки в суд для конкретных свидетелей или документов. Однако повестки вовсе не обязательно будут означать дачу показаний. Вряд ли администрация Трампа будет менее склонна противостоять показаниям в Сенате, чем в Палате представителей. И даже если суды оставят в силе повестку Сената, в правилах Сената говорится, что показания свидетелей неприемлемы, «только если у сторон не будет возможности допросить или опровергнуть таких свидетелей». Только после этого Сенат предпримет третий шаг, решив, будут ли свидетели давать показания.Если Сенат решит, что дополнительные свидетели или документы не нужны, сенаторы все равно получат целый вагон материалов, чтобы затем окончательно их обсудить. Сюда войдут все записи Палаты представителей; краткое изложение дела на 107 страницах и заявление о существенных фактах; меморандум Трампа на 110 страницах; 45 страниц мнений Управления юрисконсульта министерства юстиции; 40 часов презентации менеджеров Палаты представителей и команды Трампа; ответы обеих сторон на вопросы сенаторов.Это не сложный случай импичмента. Палата представителей осудила Трампа не за его отношения с Украиной, а за «коррумпированность». Либо есть фактические доказательства этого, либо нет. Палата представителей также осудила Трампа за то, что она называет «препятствием для работы Конгресса». Препятствие одной ветви — это защита другой ветвью ее собственных интересов.По иронии судьбы, сенаторы должны решить, можно ли обвинить демократов Палаты представителей в «коррумпированности». Попытка сместить действующего президента в течение его первого срока — это такое же драматическое вмешательство в выборы 2020 года. При этом, демократы утверждают, что достаточно простого телефонного звонка, чтобы обвинить Трампа в попытке сфальсифицировать выборы 2020 года. Сенаторы не должны позволять им делать то же самое, вооружая импичмент.