Goldman Sachs прогнозирует замедление роста ВВП США из-за коронавируса

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По оценкам экспертов американского инвестбанка, рост ВВП США в начале года будет заметно ниже, чем ожидалось ранее, из-за ограничений в туризме и экспорте в результате вспышки коронавируса.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус считает, что темпы роста ВВП США в I квартале 2020 г. будут на 0,4% ниже по сравнению с прежними прогнозами. До этого в Goldman Sachs заявляли, что в I квартале темпы роста американской экономики составят 2%.Основными факторами, которые приведут к более медленному росту экономики США, по оценкам Goldman Sachs, станут сокращение туризма из Китая в США и снижение объемов экспорта американских товаров в КНР.В инвестбанке отметили, что туристический поток из Китая в США упал почти на 50% во время вспышек вируса SARS в 2002 и 2003 гг. При этом по сравнению с данными периодами в настоящее время доля расходов китайских туристов в США, а также доля экспорта американских товаров в Китай в ВВП США заметно возросли: в настоящее время, по последним оценкам, данные факторы отвечают за 0,16% и 0,6% от ВВП США соответственно.В целом за 2020 г., по оценкам Goldman Sachs, из-за ситуации вокруг коронавируса ВВП США потеряет около 0,05%. При этом эксперты предупредили о том, что окончательный негативный эффект может быть более ярко выраженным, в случае если в США произойдет более серьезная вспышка вирусной инфекции, что может привести к более серьезным последствиям для американской экономики в плане снижения транспортной активности, внутреннего туризма и потребления.