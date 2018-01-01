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31.01 22:28
Какова реальная ценность экосистемы?
31.01 21:59
Goldman Sachs прогнозирует замедление роста ВВП США из-за коронавируса
31.01 21:54
Вокруг импичмента Трампа развернулась война
31.01 21:36
Цены на бензин в России выросли на 4,3% в 2019 году
31.01 20:11
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31.01 19:14
Минздрав и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации для предупреждения заболевания коронавирусом
31.01 19:11
Рынок США: отчетность Amazon скрасила вирусные настроения на Wall Street
31.01 17:31
В России выявлены первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV
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Россия останавливает все рейсы своих авиакомпаний в Китай, кроме "Аэрофлота"
31.01 17:24
Власти Белоруссии намерены отменить ряд налоговых льгот для пополнения бюджета
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Госсекретарь США назвал Украину "крепостью, кормильцем и сантехником" Европы
31.01 17:07
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31.01 17:00
ФБР расследует использование хакерами израильского шпионского ПО
31.01 16:54
ВВП Франции упал впервые за время президентства Макрона
31.01 16:28
В декабре продукты питания в РФ дорожали в 2 раза быстрее, чем в Евросоюзе
31.01 16:26
Чистая прибыль американской ExxonMobil рухнула в 2019 году
31.01 16:09
Глава IBM Джинни Рометти уходит в отставку
31.01 15:51
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31.01 15:48
Экономика Грузии в 2019 году увеличилась на 5,2%
31.01 15:45
Внешний госдолг Белоруссии за 2019 год вырос на 1,4%
31.01 15:32
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Автоматизация и безработица: выгонят ли роботы людей на улицу?
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Фото: Liu Jie/Xinhua
Рубрики: Финансы, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия, Настоящее
Метки: Goldman Sachs, Китай, оценки, коронавирус
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