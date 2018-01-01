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      Мировые рынки акций продолжают падение на опасениях из-за 2019-nCov

      00:31Распечатать

      Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA-EFE

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Глобальное бегство от риска на финансовых рынках продолжается по мере выявления единичных случаев заболевания в отдельных странах, принятия новых транспортных и пограничных ограничений и появления новых прогнозов по экономическому ущербу из-за вируса.

      Фондовые индексы большинства стран в различных регионах мира завершили торги января 2020 г. новым снижением ввиду опасений дальнейшего распространения коронавируса и негативных последствий, ассоциированных с данным явлением.

      В Азии южнокорейский KOSPI в пятницу, 31 января, снизился на 1,35%. Китайские индексы Hang Seng и Shanghai Composite упали на 0,5% и 2,75% соответственно. Японский Nikkei 225 стал одним из немногих индексов, продемонстрировавших положительную динамику, сумев вырасти на 1% по итогам торгов.

      В России индексы Мосбиржи и РТС потеряли 1% и 1,8% соответственно на фоне выявления первых заболевших в стране коронавирусом.

      Немецкий DAX завершил торги снижением на 1,3%, французский CAC 40 упал на 1,1%, британский FTSE 100 снизился на 1,3%. Испанский IBEX 35 упал на 1,2%, итальянский FTSE MIB откатился на 2,3%.

      В США основные фондовые индексы также понесли ощутимые потери по итогам пятничных торгов: Dow Jones упал на 2,1%, S&P 500 – на 1,8%, NASDAQ закрылся снижением на 1,6%.

      Из-за снижения аппетита к рискованной игре серьезное снижение котировок было отмечено по многим сырьевым активам. В частности, биржевые цены на нефть марки Brent и WTI в январе 2020 г. снизились до уровней августа-октября 2019 г. Цены на промышленные металлы также довольно заметно просели, в частности в январе биржевые котировки никеля и меди упали на 12% и 9% соответственно.

      Основным фактором давления на стоимостные уровни многих активов остается неопределенность по поводу дальнейшего развития ситуации с новым вирусом. Ряд экспертов отмечают, что в краткосрочной перспективе речь может идти о шоковом эффекте на спрос на различные бумаги, который оказывает текущая неопределенность.

      В США со стороны Goldman Sachs был озвучен прогноз в виде 0,4% от менее быстрого роста ВВП в I квартале 2020 г. по сравнению с предыдущими оценками, сделанными до появления нового вируса.

      Многие авиакомпании мира уже объявили о прекращении или существенном снижении числа полетов в Китай. О прекращении полетов с февраля 2020 г. в связи с ситуацией вокруг инфекционного заболевания, в частности, объявили British Airwaves, American Airlines, Delta Airlines, Finnair, Lion Air, United Airlines и ряд других авиаперевозчиков. В России также были приостановлены рейсы всех авиакомпаний в Китай, кроме "Аэрофлота".

      Общее число заболевших коронавирусом 2019-nCov, по состоянию на 31 января, достигло почти 10 тыс. При этом летальные исходы были зафиксированы только в КНР. По итогам января официальное количество заболевших новым вирусом уже превысило число заболевших атипичной пневмонией SARS в 2003 г., когда было официально заявлено о чуть менее 8,5 тыс. случаях заболевания.

      По ряду оценок, реальное число заболевших может быть намного выше. В частности, в пятницу, 31 января, британский журнал Lancet опубликовал исследование экспертов Университета Гонконга, которые провели моделирование численности заболевших с учетом транспортных потоков в Китае и различных параметров вирулентности нового заболевания.

      В базовом сценарии моделирования, выполненного на основе данных о заболевании с 31 декабря 2019 г. по 28 января 2020 г., отмечается, что число заболевших коронавирусом 2019-nCov может составлять 75 815 человек, что в 7,5 раз выше официальной статистики.

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      Текущая ситуация с распродажей активов на мировых рынках во многом обусловлена психологическим эффектом от распространения нового вируса.

      Количество смертельных случаев от обычного гриппа в мире в целом и отдельных странах, в частности, намного превышает число летальных исходов от атипичных вирусов. Вспышки новых вирусных инфекционных заболеваний тем не менее традиционно сопровождаются повышенным вниманием со стороны властей, медицинского экспертного сообщества, СМИ и другими наблюдателями.

      Из-за совокупности факторов в виде ограничения транспортного сообщения (как внутри стран, так и в плане трансграничного перемещения), ожидаемого снижения потребительской активности и общего негативного психологического фона, подогреваемого опасениями распространения нового вируса, экономические и финансовые потери от менее распространенных и менее смертельных, но более экзотических вирусных инфекционных заболеваний, оказываются намного выше, чем от сезонных эпидемий гриппа и других простудных заболеваний.

      При продолжении выявления новых случаев заболевания как в самом Китаем, так и в других странах, а также с учетом все новых мер по ограничению транспортного сообщения с КНР, которые принимаются властями различных государств, негативные настроения на фондовых площадках, скорее всего, будут сохраняться.

      Многим странам и частным компаниям также, вполне вероятно, придется пересматривать прежние прогнозы по темпам экономического роста и финансовым показателям в I квартале 2020 г. из-за неопределенности и ограничений, связанных с 2019-nCov.

      Рубрики: Акции, Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: акции, опасения, коронавирус

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