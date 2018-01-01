8 компаний-банкротов, которым удалось вернуться

Если компания объявляет о банкротстве, это не всегда обозначает конец для компании. Если компания использует правильную стратегию, то ей удается возродиться.

Marvel



В свое время издательство Marvel Comics создало ряд самых узнаваемых персонажей американской поп-культуры всех времен. Но ХХ век был на исходе, и комиксы теряли популярность.



В 1990-х гг. убыток компании составил $48 млн, а долг - $581 млн. Приблизительно в это же время членом совета директоров компании Marvel становится Исаак Перлматтер. Он приходит в компанию в нелегкие времена: из нее уходят лучшие авторы — Тодд МакФарлейн ("Человек-Паук"), Джим Ли ("Люди Икс"), Марк Сильвестри ("Росомаха"), Джим Валентино ("Стражи Галактики"), а сама компания выпускает серию кроссоверов, которые вносят хаос в целостную вселенную Marvel.



Перельман уже на тот момент догадывался, что будущее - за фильмами, а не за комиксами. Он предложил слияние с производителем игрушек Toy Biz, однако акционеры отклонили план. Тогда Перельман объявил о банкротстве, воспользовавшись главой 11 Кодекса о банкротстве США. Слияние ToyBiz и Marvel все же произошло, новая компания приобретает имя Marvel Enterprises.



Трансформация Marvel из банкрота в прибыльную компанию происходила в течение 1997-2000-х гг. С 2001 по 2002 гг. произошли значительные улучшения в финансовой отчетности. Наличные средства выросли более чем в два раза, достигнув уровней, которых никто не видел почти десять лет. Чистая прибыль в 2002 г. выросла на 300%, материально-производственные запасы и кредиторская задолженность значительно снизились. Marvel — американская компания индустрии развлечений, образованная от слияния Marvel Entertainment Group, Inc. и Toy Biz, Inc. в 1996 г. Компания владеет правами на более чем 5 тыс. персонажей комиксов (среди которых Железный человек, Капитан Америка, Тор и другие), задействованных в мультипликации, кино и компьютерных играх.В свое время издательство Marvel Comics создало ряд самых узнаваемых персонажей американской поп-культуры всех времен. Но ХХ век был на исходе, и комиксы теряли популярность.В 1990-х гг. убыток компании составил $48 млн, а долг - $581 млн. Приблизительно в это же время членом совета директоров компании Marvel становится Исаак Перлматтер. Он приходит в компанию в нелегкие времена: из нее уходят лучшие авторы — Тодд МакФарлейн ("Человек-Паук"), Джим Ли ("Люди Икс"), Марк Сильвестри ("Росомаха"), Джим Валентино ("Стражи Галактики"), а сама компания выпускает серию кроссоверов, которые вносят хаос в целостную вселенную Marvel.Перельман уже на тот момент догадывался, что будущее - за фильмами, а не за комиксами. Он предложил слияние с производителем игрушек Toy Biz, однако акционеры отклонили план. Тогда Перельман объявил о банкротстве, воспользовавшись главой 11 Кодекса о банкротстве США. Слияние ToyBiz и Marvel все же произошло, новая компания приобретает имя Marvel Enterprises.Трансформация Marvel из банкрота в прибыльную компанию происходила в течение 1997-2000-х гг. С 2001 по 2002 гг. произошли значительные улучшения в финансовой отчетности. Наличные средства выросли более чем в два раза, достигнув уровней, которых никто не видел почти десять лет. Чистая прибыль в 2002 г. выросла на 300%, материально-производственные запасы и кредиторская задолженность значительно снизились.

Converse



По мнению экспертов, причиной банкротства знаменитейшей компании Converse стало нацеливание лишь на узкий сегмент рынка, который подвластен моде.



Пока кеды были на пике популярности, компания тоже получала колоссальные прибыли, но стоило моде немного отойти в другое русло, Converse не смогли быстро переориентироваться на другой сегмент производства и разорились. Converse — американская компания, производящая обувь с начала XX в. и наиболее известная своими кедами Chuck Taylor All-Star. Контролируется компанией Nike. Банкротом Converse стали в 2011 г., а через два года всю компанию купил гигант Nike.По мнению экспертов, причиной банкротства знаменитейшей компании Converse стало нацеливание лишь на узкий сегмент рынка, который подвластен моде.Пока кеды были на пике популярности, компания тоже получала колоссальные прибыли, но стоило моде немного отойти в другое русло, Converse не смогли быстро переориентироваться на другой сегмент производства и разорились.

Delta Air Lines



В 2004 г. "Дельта" предприняла попытку избежать банкротства и объявила о реструктуризации компании, включая сокращение рабочих мест и введение около ста новых рейсов из Атланты, в результате чего главный хаб авиакомпании должен был заработать в более ритмичном режиме в течение всего дня.



7 сентября 2005 г. авиакомпания объявила о сокращении 26% своих рейсов из ее главного хаба в Цинциннати и переводе рейсов в главные хабы Атланты и Солт-Лейк-Сити. Это решение оставило без работы около 1 тыс. человек.



Все попытки "Дельты" стабилизировать финансовую ситуацию в конечном итоге привели к тому, что 14 сентября 2005 г. впервые за всю свою 76-летнюю историю и на основании 11-й главы Кодекса США о банкротстве авиакомпания объявила себя банкротом. Задолженность компании составила $20,5 млрд, из них $10 млрд образовались с января 2001 г.



22 сентября 2005 г. "Дельта" объявила о начале проведения ускоренной реструктуризации своих активов, в результате которой расходы компании к 2007 г. должны были сократиться до $3 млрд в год, из них $970 млн — за счет сокращения издержек по займам, аренде и в результате смены воздушного флота.



Оклады работников компании должны были сокращены как минимум на 9, причем на 15% сокращались выплаты руководящему составу и на 25% - генеральному директору Джеральду Гринштейну.



9 ноября 2006 г. авиакомпания пригласила обратно около 1 тыс. ранее уволенных бортпроводников, а также объявила в конце декабря 2006 г. о том, что завершила приглашения всех уволившихся ранее пилотов и поэтому впервые за последние пять лет начала набор пилотов со стороны. Delta Air Lines — крупнейшая авиакомпания мира по трем значимым критериям (размер флота, объем пассажироперевозок и количество пунктов назначения), ее маршрутная сеть охватывает страны Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна.В 2004 г. "Дельта" предприняла попытку избежать банкротства и объявила о реструктуризации компании, включая сокращение рабочих мест и введение около ста новых рейсов из Атланты, в результате чего главный хаб авиакомпании должен был заработать в более ритмичном режиме в течение всего дня.7 сентября 2005 г. авиакомпания объявила о сокращении 26% своих рейсов из ее главного хаба в Цинциннати и переводе рейсов в главные хабы Атланты и Солт-Лейк-Сити. Это решение оставило без работы около 1 тыс. человек.Все попытки "Дельты" стабилизировать финансовую ситуацию в конечном итоге привели к тому, что 14 сентября 2005 г. впервые за всю свою 76-летнюю историю и на основании 11-й главы Кодекса США о банкротстве авиакомпания объявила себя банкротом. Задолженность компании составила $20,5 млрд, из них $10 млрд образовались с января 2001 г.22 сентября 2005 г. "Дельта" объявила о начале проведения ускоренной реструктуризации своих активов, в результате которой расходы компании к 2007 г. должны были сократиться до $3 млрд в год, из них $970 млн — за счет сокращения издержек по займам, аренде и в результате смены воздушного флота.Оклады работников компании должны были сокращены как минимум на 9, причем на 15% сокращались выплаты руководящему составу и на 25% - генеральному директору Джеральду Гринштейну.9 ноября 2006 г. авиакомпания пригласила обратно около 1 тыс. ранее уволенных бортпроводников, а также объявила в конце декабря 2006 г. о том, что завершила приглашения всех уволившихся ранее пилотов и поэтому впервые за последние пять лет начала набор пилотов со стороны.

Six Flags



Компании принадлежали 20 развлекательных парков в США, Канаде и Мексике, которые посещают до 25 млн человек в год. В 2009 г. крупнейшая в мире корпорация развлекательных парков Six Flags подала в суд документы о банкротстве, говорится в заявлении руководства компании. Долг корпорации достиг $2,4 млрд. В 2008 г. убытки компании составили $135 млн.Компании принадлежали 20 развлекательных парков в США, Канаде и Мексике, которые посещают до 25 млн человек в год.

Hostess



Рост цен на топливо, зерновые при одновременном ужесточении конкуренции за последние 20 лет сильно уменьшил маржу.



А финальным выстрелом стала забастовка работников: предложение руководства компании урезать на треть зарплату и бонусы, чтобы выйти из пике, было встречено в штыки. Hostess — одна из крупнейших и старейших частных пекарен Америки: свою историю она ведет с 1930 г., а ее годовой оборот превышает $2 млрд. В 2012 г. компания заявила о банкротстве.Рост цен на топливо, зерновые при одновременном ужесточении конкуренции за последние 20 лет сильно уменьшил маржу.А финальным выстрелом стала забастовка работников: предложение руководства компании урезать на треть зарплату и бонусы, чтобы выйти из пике, было встречено в штыки.

American Airlines



American, вместе со своими региональными партнерами, обладает обширной международной и внутренней сетью маршрутов и выполняет в среднем более 6200 рейсов в день в 356 пунктов назначения в более чем 50 странах.



В 2011 г. материнская компания American Airlines (AMR), третьего по пассажирообороту перевозчика США, подала заявление о введении внешнего управления и защиты от кредиторов. Компания пошла на этот шаг, не сумев согласовать новые условия трудовых договоров с персоналом.



С 2008 г. она была убыточной, ее чистая задолженность достигла $11,9 млрд. Но компании удалось восстановиться благодаря слиянию с US Airways в 2013 г. American Airlines — американская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США. Это крупнейшая авиакомпания в мире по общему количеству пассажиро-километров, размеру пассажирского флота, доходу, пассажиропотоку и количеству обслуживаемых направлений.American, вместе со своими региональными партнерами, обладает обширной международной и внутренней сетью маршрутов и выполняет в среднем более 6200 рейсов в день в 356 пунктов назначения в более чем 50 странах.В 2011 г. материнская компания American Airlines (AMR), третьего по пассажирообороту перевозчика США, подала заявление о введении внешнего управления и защиты от кредиторов. Компания пошла на этот шаг, не сумев согласовать новые условия трудовых договоров с персоналом.С 2008 г. она была убыточной, ее чистая задолженность достигла $11,9 млрд. Но компании удалось восстановиться благодаря слиянию с US Airways в 2013 г.

General Motors



С тех пор компания выплатила весь свой пакет спасения, заработав у правительства чистую прибыль от венчурного бизнеса и в более чем десятилетнем финансовом состоянии. После финансового кризиса 2008 г. и Великой рецессии компания General Motors, когда-то крупнейший автомобильный производитель в мире, подала заявление о банкротстве и была в конечном счете спасена федеральным правительством.С тех пор компания выплатила весь свой пакет спасения, заработав у правительства чистую прибыль от венчурного бизнеса и в более чем десятилетнем финансовом состоянии.

Chicago Cubs



Команда была основана в 1876 г. Клуб базируется в городе Чикаго, Иллинойс. Владельцами команды является семья Джо Риккета, основателя компании TD Ameritrade. В 2009 г. бейсбольный клуб Chicago Cubs объявил себя банкротом. Процедура банкротства Cubs призвана гарантировать новым владельцам свободу от обязательств перед кредиторами Tribune.Команда была основана в 1876 г. Клуб базируется в городе Чикаго, Иллинойс. Владельцами команды является семья Джо Риккета, основателя компании TD Ameritrade.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 компаниях, которые однажды в своей истории становились банкротами, но потом им удавалось вернуться на рынок.