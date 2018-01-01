Комитет ОПЕК+ встретится в феврале для обсуждения ситуации с коронавирусом

Страны-участники соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) проведут заседание технического комитета раньше первоначальных планов для анализа ситуации с коронавирусом и ее влияния на рынок нефти, сообщило РИА "Новости".

Москва, 2 февраля - "Вести.Экономика"."Заседание запланировано на вторник-среду (4-5 февраля)... Изначально его хотели провести перед министерскими встречами в марте", - сказал он.Собеседник агентства также рассказал, что альянс продолжит обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые были ранее назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет. В СМИ до этого появилась информация о том, что такую идею обсуждает Саудовская Аравия и остальные участники ОПЕК+.Министр энергетики России Александр Новак также 31 января подтвердил, что ОПЕК+ обсуждает перенос встречи на фоне ситуации в Китае с коронавирусом, но окончательного решения еще нет.Он отметил, что для возможной реакции нужно точнее оценить ситуацию с коронавирусом, помониторить ее развитие в течение ближайших нескольких дней.Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день по сравнению с уровнем октября 2018 года, а в I квартале 2020 года альянс намерен сократить добычу на 1,7 млн баррелей.Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемой 6 марта встрече альянса в Вене.