Звезды пророчат успех рублю к середине марта

По оценкам ИАЦ "Альпари", прогнозы, основанные на астрономических циклах, очень популярны на финансовых рынках и одновременно противоречивы.

Астропрогнозы курсов валют: стоит ли этому верить?

Астрособытия для пары доллар/рубль

Что нам показывает график и стоит ли ему доверять?

Рис. 1. Годовой цикл для пары доллар/рубль

Для рубля однозначно наступает удачное время

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ "Альпари"

Москва, 2 февраля - "Вести.Экономика".С помощью специальных таблиц эфемерид и программ ученые с точностью рассчитывают движение планет на много лет вперед, которые уже много тысячелетий путешествуют в космосе практически по одним и тем же орбитам. По координатам астрономических объектов мы заранее знаем, когда начнется солнечное или лунное затмение, новолуние, полнолуние, ретроградность планет, а также положение небесных тел в знаках зодиака.Астрономические циклы противоречивы, потому что с научной точки зрения мы не знаем точно, какова связь между движениями планет и ценами на акции, курсами валют, а также другими активами. Зная точное движение планет либо их угловые соотношения, можно сделать сравнение с движением цены. Сама фактура биржевых котировок подтвердит либо опровергает статистическое влияние какого-либо астрологического или астрономического параметра на конкретные акции, индексы и валюты.Влияние астроцикла отображается на графике активными зонами за период планеты. Чем сильнее окрас и выше положительная корреляция в активной зоне, тем значимей астрособытие.Главное правило для астроанализа — достаточное количество истории цен. Чем больше данных у нас есть, тем лучше мы можем узнать влияние астроцикла на актив. К примеру, один цикл Юпитера составляет примерно 12 лет. Согласно правилу минимальное количество необходимой истории цен составляет три цикла, то есть 36 лет. Это означает, что 20-летних данных истории цен недостаточно, чтобы сделать какие-либо выводы относительно этого цикла. Но мы можем изучать различные астрономические циклы и наблюдать, соответствуют ли они каким-либо движениям рынка.Сейчас рассмотрим несколько астрособытий для пары доллар/рубль. Для анализа я использовал котировки со спот-рынка с 1999 г.Первый значимый объект в небе — Солнце. Оно изучается в течение тысячелетий. Земля совершает полный цикл вокруг Солнца за 365,25 дня. Сезонный или годовой цикл рассматриваются в первую очередь.Чтобы проверить актив на сезонность, я применил специализированный график, на котором цена развернута во времени от нуля градусов до 360 градусов. Каждому зодиакальному знаку отводится 30 градусов.Астрологический новый год начинается с 20 марта при вхождении Солнца в знак Овна. 20 марта Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Такой переход называется весенним равноденствием.Так как новый астрологический год не наступил, а Солнце находится в Водолее, то цена отображается на графике в конце вертикальной пунктирной линией. Водолею соответствует период с 300 градусов до 330 градусов или с 21 января по 19 февраля, Рыбам – с 330 градусов до 360 градусов или с 20 февраля по 20 марта.На графике построены четыре линии. Красная линия соответствует периоду цены с 03.11.2017 по 03.11.2019 (два года), фиолетовая линия – с 03.11.2014 по 03.11.2019 (пять лет), синяя линия – с 03.11.2010 по 03.11.2019 (девять лет). В каждом интервале берется год с 20 марта по 20 марта и "накалываются" друг на друга. Потом строятся средние линии. Толстая красно-синяя линия — это общая средняя от трех линий.Под линиями отображаются активные зоны. Там, где направление движения цены совпадает за разные периоды, зоны выделяются красным цветом.С 20 марта по 22 августа (ноль градусов – 150 градусов) доллар дорожает против рубля. С 22 августа по 24 октября доллар дешевеет и потом опять набирает силу до 21 января. Это усредненная статистика, и верить такому виду не стоит. Как быть тогда?На графике есть активные зоны, в которых нужно найти максимальное совпадение движений. Первый выделенный срез с 26 градуса Рака по 23 градус Льва. Цена повышалась 15 раз, снижалась шесть раз. За последние четыре года она повышалась. Вероятность укрепления доллара в 2020 г. составляет 71,4%.Теперь обратите внимание на вертикальную линию со стрелкой. Она точно стоит на 3 февраля, от которого начинается фаза укрепления рубля. За всю историю дневных котировок цена снижалась 17 раз и только четыре раза повышалась. Вероятность укрепления рубля составляет 81%. Средняя амплитуда движения – 1,8%. На остальных участках процент достоверности прогноза близок к 55-60%. С 3 февраля по 20 марта ожидается укрепление рубля.Лунные циклы очень важны для фондового рынка. Возможно, потому, что периоды этих циклов близки к идеальному и четырехнедельному торговому циклу. Поэтому нужно всегда проверять циклы, чтобы оценить их пригодность/непригодность. Для пары доллар/рубль лунные циклы не работают. Вероятность совпадений находится в диапазоне 50-55%.Еще один очень важный цикл известен всем как цикл между двумя новолуниями (или полнолуниями). Когда небесные объекты имеют одинаковую долготу (ноль градусов), наступает новолуние. Когда угол между планетами достигает 180 градусов, наступает полнолуние. Для пары доллар/рубль новолуние/полнолуние тоже не работают. Вероятность совпадений находится в диапазоне 50-55%. Цена может как повышаться, так и снижаться. Так перебираются все возможные варианты и составляется список астрособытий, которые оказывают влияние на пару. Хотя правильнее сказать, что не астрособытия оказывают влияние на актив, а они являются только триггерами для участников рынка. Трейдеры и инвесторы неосознанно реагируют на происходящие события, и это отражается в цене.Можно также получить статистику по углу соотношения между планетами. К примеру, в период с 3 февраля по 20 марта будут несколько важных аспектов, которые себя зарекомендовали в истории. Первый аспект Солнце – 60 градусов – Марс. Когда между планетами образуется 60 градусов, курс доллара в 84% случаях повышался (16 случаев роста, три снижения). По статистике рост начинался за три дня до точного аспекта и длился еще два дня после. А потом через три дня точного аспекта цена снижалась в течение дня 15 раз против четырех случаев роста. Вероятность такого события составляет 78,9%. Рост выпадает на выходные, поэтому остается только сценарий на снижение с 28 до 29 февраля. Таких аспектов очень много. Среди них можно отобрать аспекты с высокой вероятностью и составить себе календарь на год.Повторюсь, мы не знаем, как на самом деле работают связи между планетами и рынком. Тем не менее мы можем констатировать, что существует некоторая связь между подъемами/падениями цены и взаимным расположением планет в небе. За этим утверждением стоит статистика. Если добавить классический технический и объемный анализы, то тогда можно ежедневно улавливать настроения участников рынка.Январская фаза роста совпала с годовым циклом, хотя в этом году ослабление рубля вызвано бегством из рисковых активов, а также обвалом цен на нефть на фоне вспышки коронавируса в Китае. Зараженных - 11374, смертей – 259 человек. Может, для распространения вируса сложилась благоприятная небесная картинка?Сейчас для рубля наступает удачное время. В течение 30 дней, до 20 марта, он может отыграть все потери, вернувшись к уровню 61 руб.