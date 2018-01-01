ОПЕК готовит экстренное спасение рынка нефти от обвала

ОПЕК напугана обвальным падением цен на нефть. Участники могут собраться уже в ближайшие дни и принять меры по стабилизации рынка.

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Январь на рынке "черного золота" стал худшим за последние почти 30 лет. Контракты на нефть потеряли около 15%.Вспышка коронавируса влияет на сырьевые площадки сильнее всего, поскольку угроза замедления экономики и соответственно спроса на нефть и металлы становится все более реальной. В отличие от рынка акций, цены на сырьевые активы более или менее отражают реальную ситуацию, поэтому и негативный эффект ощущается гораздо сильнее.Технический комитет ОПЕК+, заседание которого ранее было запланировано на 3 марта, теперь может собраться на месяц раньше, 4-5 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в секретариате ОПЕК."Вероятнее всего, заседание технического комитета ОПЕК+ состоится в следующие вторник-среду", - сказал он.Технический комитет состоит из экспертов министерств участвующих в соглашении стран. Его заседание обычно проходит накануне встречи министерского комитета, для которого JTC (Joint Technical Commette) готовит доклад о состоянии рынка нефти и сценарии его развития на ближайшую перспективу.В данный момент страны ОПЕК+ беспокоит ситуация с распространением коронавируса из Китая, который может существенно повлиять на потребление нефти в мире через снижение авиаперевозок.В субботу агентство Bloomberg сообщало, что дата министерской встречи, которая изначально была запланирована на 5-6 марта, еще не определена: в проекте рассматриваются два варианта - 8-9 февраля и 14-15 февраля.Картель готовит экстренное заседание на первой неделе февраля, и Россия готова принять участие в усилиях по поддержке нефтяного рынка, заявил в пятницу глава Минэнерго Александр Новак.Между тем, стоит добавить, что падение нефтяных цен может сильно ударить по России. Министерство финансов заложило в бюджет цену барреля Urals на уровне $57,7, но уже сейчас котировки приближаются к этой отметке.Аналитики подсчитали, что курс рубля при такой нефти должен составить 65 руб. за доллар. Торги в пятницу завершились на отметке 63,90, а значит, потенциал снижения еще не исчерпан.