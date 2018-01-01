Паника не прекращается: ЦБ Китая ищет лекарство для рынков

Народный банк Китая решил помочь рынкам избавиться от паники и сегодня предоставит новые объемы ликвидности, однако это не смогло успокоить трейдеров.

Zerohedge

Zerohedge

Zerohedge

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Финансовый рынок Поднебесной сегодня вернулся к работе после длительных каникул. Весь негатив, который происходил в последнее время на мировых площадках, отразился в котировках практически сразу.Индекс Shanghai Composite рухнул на 8%, официальный курс юаня снизился на 1,15%.Уже сегодня ЦБ Китая через операции обратного РЕПО предоставит банкам ликвидность на сумму 1,2 трлн юаней.Представители регулятора заявили, что намерены обеспечить рынкам абсолютную стабильность, для этого задействует все имеющиеся в распоряжении ЦБ инструменты, а также будет поддерживать тесные контакты с ключевыми финансовыми институтами страны.Тем не менее, как видно из динамики рынка, этих стимулов недостаточно. Более того, торги на китайском фондовом рынке сегодня были даже на время остановлены.Падение фондовых индексов стало максимальным с 2015 г. и в момент уничтожило весь рост последних 12 месяцев.Что любопытно, обвал не останавливает даже запрет на короткие продажи.На фоне бегства от риска доходности облигаций КНР стремительно снижаются и по десятилетним бумагам составляют сейчас 3% - минимум с 2016 г.Обвал не ограничился фондовым рынком. Контракты на железную руду упали на 8% - до внутридневного лимита, установленного биржей, фьючерсы на нефть и пальмовое масло и медь также упали на максимально допустимый уровень.Как отмечает Bloomberg, на регионы, на которые приходится около 90% выплавки меди, 60% производства стали, 65% переработки нефти и 40% добычи угля, предписали компаниям отложить возобновление работ по крайней мере до 10 февраля.Похоже, принятых мер ЦБ Китая недостаточно для предотвращения обвала и регулятору придется пойти на дополнительные меры, в том числе снижение ставки.