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      Паника не прекращается: ЦБ Китая ищет лекарство для рынков

      08:26Распечатать

      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Народный банк Китая решил помочь рынкам избавиться от паники и сегодня предоставит новые объемы ликвидности, однако это не смогло успокоить трейдеров.

      Финансовый рынок Поднебесной сегодня вернулся к работе после длительных каникул. Весь негатив, который происходил в последнее время на мировых площадках, отразился в котировках практически сразу.

      Индекс Shanghai Composite рухнул на 8%, официальный курс юаня снизился на 1,15%.

      Уже сегодня ЦБ Китая через операции обратного РЕПО предоставит банкам ликвидность на сумму 1,2 трлн юаней.

      Zerohedge

      Представители регулятора заявили, что намерены обеспечить рынкам абсолютную стабильность, для этого задействует все имеющиеся в распоряжении ЦБ инструменты, а также будет поддерживать тесные контакты с ключевыми финансовыми институтами страны.

      Тем не менее, как видно из динамики рынка, этих стимулов недостаточно. Более того, торги на китайском фондовом рынке сегодня были даже на время остановлены.

      Падение фондовых индексов стало максимальным с 2015 г. и в момент уничтожило весь рост последних 12 месяцев.

      Zerohedge

      Что любопытно, обвал не останавливает даже запрет на короткие продажи.

      На фоне бегства от риска доходности облигаций КНР стремительно снижаются и по десятилетним бумагам составляют сейчас 3% - минимум с 2016 г.

      Zerohedge

      Обвал не ограничился фондовым рынком. Контракты на железную руду упали на 8% - до внутридневного лимита, установленного биржей, фьючерсы на нефть и пальмовое масло и медь также упали на максимально допустимый уровень.

      Как отмечает Bloomberg, на регионы, на которые приходится около 90% выплавки меди, 60% производства стали, 65% переработки нефти и 40% добычи угля, предписали компаниям отложить возобновление работ по крайней мере до 10 февраля.

      Похоже, принятых мер ЦБ Китая недостаточно для предотвращения обвала и регулятору придется пойти на дополнительные меры, в том числе снижение ставки.

      Рубрики: Акции, Валютный рынок, Товарные рынки, Облигации, ЦБ мира

      Метки: юань, медь, акции, банки, ликвидность, рынки, руда, Shanghai Composite, обвал, ЦБ Китая

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