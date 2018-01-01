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      Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией

      05:48Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Пхеньян принимает меры по предотвращению распространения коронавируса.

      Фото: Wikimedia commons

      В качестве превентивной меры власти КНДР в том числе решили временно закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, сообщает ТАСС.

      "Принято решение приостановить начиная с понедельника отправку поездов по маршруту Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск. Следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу", - сообщили агентству в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне.

      По информации государственных СМИ, в республике усилен мониторинг въезжающих из-за рубежа. Как сообщает ЦТАК, были разработаны меры по проведению тщательных медосмотров и наблюдению за всеми людьми, прибывающими в страну после 13 января.

      Агентство отмечает, что Министерство здравоохранения Северной Кореи "своевременно принимает меры по блокированию распространения заболевания". При этом Минздрав призывает граждан к усилению гигиены: по словам специалистов ведомства, профилактика - лучшее решение в условиях отсутствия вакцин и лекарств.

      Ранее Пхеньян уже закрыл все воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем. Кроме того, было решено всех иностранцев, прибывающих в страну через Китай, держать в изоляции на протяжении месяца.

      В Северной Корее пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавируса. Тем не менее Пхеньян объявил о запуске национальной системы экстренной помощи против нового вируса. Власти КНДР назвали такой шаг "политическим вопросом", определяющим судьбу страны.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: Китай, Россия, Северная Корея, эпидемия, железнодорожное сообщение, коронавирус

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