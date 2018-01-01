Nissan сконцентрируется на Великобритании вместо ЕС

По информации FT, японский автопроизводитель подготовил план концентрации на британском рынке, на случай если Брюссель и Лондон не договорятся насчет пошлин.

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Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".План предполагает отказ от производственной деятельности в Испании и во Франции. Таким образом, компания совершит разворот на 180° относительно предыдущих планов, ведь в октябре прошлого года Nissan предупредила, что если соглашение между Лондоном и Брюсселем так и не будет достигнуто, компания откажется от производства Qashqai на заводе в английском Сандерленде, а ведь на автомобили этой модели приходится ⅔ выпускаемых на предприятии машин. Завод в Сандерленде самый большой в Великобритании: с его конвейеров выходят 440 тыс. автомобилей, половина которых экспортируется в ЕС.Собеседники издания сообщили, что теперь Nissan рассматривает закрытие завода в Барселоне и прекращение деятельности во Франции, в частности оттуда в Великобританию планируется перенести производство модели Micra. Кроме того, в Сандерленд может переехать производство модели X-Trail, хотя в прошлом году сообщалось об отказе от планов выпуска этих кроссоверов в Англии. Кроме того, предполагается сократить поставки деталей из ЕС, которые могут подпасть под действие предполагаемых пошлин, тем более что Nissan намерена отказаться от дизельных двигателей производства Renault.Источники FT поясняют, что ввод высоких пошлин на импорт автомобилей в Соединенное Королевство, поднимет цены на американские машины, в частности Ford, а также продукцию немецкого концерна Volkswagen. Это сыграет на руку Nissan, повысив конкурентоспособность японского автопроизводителя и позволив нарастить его долю на британском рынке с 4% до 20%.Само издание отмечает, что план концентрации на Великобритании - один из вариантов действий, разработанный до прихода в компанию нового президента Макото Утида в декабре прошлого года. Однако в Nissan Europe существование такого варианта отрицают. "Мы смоделировали все возможные последствия Brexit - фактом остается то, что весь наш бизнес как в Великобритании, так и в Европе нежизнеспособен в случае действия пошлин ВТО", - цитирует Financial Times комментарий представителя компании.