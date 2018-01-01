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      Вирусная истерия: в московских аптеках дефицит медицинских масок

      05:51Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика" Спрос на эти изделия резко подскочил после сообщений о первых случаях заражения, зафиксированных на территории России.

      Вирус в столицу еще не пришел, а медицинских масок уже нет. За минувшие выходные во многих столичных аптеках эти изделия закончились, сообщают “Ведомости”, чей корреспондент провел свое исследование. “В частности, в крупных онлайн-аптеках, которые предлагают забронировать и самостоятельно забрать покупку, по состоянию на вторую половину дня 2 февраля медицинские маски либо отсутствовали, либо были в наличии не во всех аптечных точках”, - сообщает газета.

      В частности, отсутствовали эти товары в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru. eapteka.ru предлагала медицинские маски под заказ с доставкой через 4-6 дней.

      “Ситуация начала походить на истерию, более точные данные о наличии у дистрибуторов медицинских масок будут ясны в понедельник”, - сообщил газете топ-менеджер одной из аптек, отметив, что спрос резко подскочил именно 1-2 февраля.

      Впрочем, по данным других участников рынка, спрос на маски резко подскочил гораздо раньше. И не только в Москве. Так онлайн-ресурс заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья “Здравсити”, объединяющего 15 тыс. аптек в 78 регионах, фиксировал ежедневный дефицит медицинских масок к концу рабочего дня с 27 по 29 января. По словам руководитель отдела электронной коммерции ЦВ “Протек” (“Здравсити” - его проект) Даурена Абеуова, причиной дефицита стал резкий скачок продаж. Причем наибольший взлет наблюдался в Приморье: там с 25 января продажи в 2,5 раза превысили московские. Цены на маски не менялись. Продажи иммуномодулирующих препаратов, по данным Абеуова, выросли на 15%.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, 31 января стало известно о первых случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV на территории России. Роспотребнадзор выявил двух граждан Китая: в Забайкальском крае и Тюменской области. Минздрав рекомендовал россиянам использовать медицинские маски, а также мыть руки и избегать скопления людей. Лекарств для лечения нового вируса пока нет.

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: Россия, дефицит, паника, Москва, Приморье, аптеки, коронавирус, 2019-nCoV, медицинские маски

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