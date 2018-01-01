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      В январе рост деловой активности в Китае замедлился до пятимесячного минимума

      05:51Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Тем не менее опрос Caixin показал лучшие результаты, чем официальная статистика, опубликованная 31 января.

      Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin/Markit Manufacturing Index (PMI) снизился с декабрьских 51,5 до 51,1 в январе, однако показатель остался выше выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения. При этом он оказался все-таки ниже прогнозов аналитиков, ожидавших 51,3.

      Результаты исследования, касающиеся в основном малых предприятий и предприятий, ориентированных на экспорт, оказались оптимистичнее официальной статистики. Как писали ранее "Вести. Экономика", по данным Национального бюро статистики КНР, официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе снизился до нейтральной отметки 50 пунктов с декабрьского уровня 50,2 пункта. То есть, по официальным данным, рост остановился.

      Как отмечает Reuters, более высокие результаты частного исследования, по всей видимости, связаны с тем, что опрошенные участники рынка не ожидали столь стремительного развития эпидемической ситуации в стране на фоне распространения нового коронавируса 2019-nCoV, который может серьезно ударить по экономическому росту в ближайшие месяцы. Как писали ранее "Вести. Экономика", по состоянию на ночь 3 февраля только на территории материкового Китая было зафиксировано 17 205 случаев заражения коронавирусом. От "уханьской пневмонии" скончался уже 361 человек.

      Миллионы рабочих-мигрантов, которые вернулись домой на долгие новогодние праздники на прошлой неделе, возможно, не смогут вернуться на работу в ближайшей перспективе: в ряде регионов предприятиям было рекомендовано остановить производство минимум на неделю.

      По мнению директора по макроэкономическому анализу в CEBM Group Чжэншена Чжуна, чьи слова приводятся в комментариях к исследованию, в ближайшей перспективе китайскую экономику ждет серьезный удар, и, возможно, ей потребуется дополнительная государственная поддержка.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, PMI, индекс менеджеров по закупкам, эпидемия, производственный PMI, Caixin, коронавирус

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