ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Китайские биржи открылись обвалом котировок

      05:52Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". В первый торговый день после каникул по поводу лунного Нового года ключевые индексы обрушились более чем на 8%.

      Опасения по поводу распространения коронавируса молотом бьют по торговым площадкам Поднебесной. На открытии первых после новогодних каникул торгов ключевые индексы теряют более 8%.

      Shanghai Composite теряет 8,13%, Shenzhen composite - 8,30%. Торговый день индексы основных китайских площадок начали с падения на 9 с лишним процентов.

      Накануне Народный банк Китая объявил, что выведет на рынки ликвидность в размере 1,2 трлн юаней (около $173 млрд) через операции обратного РЕПО на открытом рынке. Китайский регулятор заявил, что общая ликвидность в системе будет на 900 млрд юаней (около $130 млрд) больше, чем в аналогичный период прошлого года.

      "Хотя это будет самое крупное однодневное пополнение с 2004 г., оно подразумевает простое чистое вливание 150 млрд юаней, так как коммерческие банки планируют в понедельник погасить 1,05 трлн юаней, - отмечают стратеги сингапурской DBS Group Research. - Властям, возможно, потребуется ввести больше наличных денег в оставшуюся часть недели через механизм обратного РЕПО и/или среднесрочного кредитования, чтобы успокоить рынок".

      Что касается других азиатских площадок, то гонконгский Hang Seng в момент начала торгов снизился на 0,47%: в минус ушли 44 из 50 ключевых "голубых фишек". В общей сложности с прошлой среды, когда площадка открылась после новогодних каникул, биржевой индикатор потерял 6%, что превзошло прогнозы аналитиков.

      В Японии индекс Nikkei 225 упал на 1,03%, индекс Topix в минусе на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,18%. Отрицательную динамику демонстрируют и котировки в Австралии: индекс S&P/ASX 200 упал на 1,13%. В целом индекс MSCI Asia ex-Japan снизился на 0,59%.

      Рубрики: Акции, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Австралия, Китай, Гонконг, Hang Seng, Nikkei, Южная Корея, падение, Shanghai Composite, ЦБ Китая, Shenzhen Composite, коронавирус

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить