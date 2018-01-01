Китайские биржи открылись обвалом котировок

В первый торговый день после каникул по поводу лунного Нового года ключевые индексы обрушились более чем на 8%.

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Опасения по поводу распространения коронавируса молотом бьют по торговым площадкам Поднебесной. На открытии первых после новогодних каникул торгов ключевые индексы теряют более 8%.Shanghai Composite теряет 8,13%, Shenzhen composite - 8,30%. Торговый день индексы основных китайских площадок начали с падения на 9 с лишним процентов.Накануне Народный банк Китая объявил, что выведет на рынки ликвидность в размере 1,2 трлн юаней (около $173 млрд) через операции обратного РЕПО на открытом рынке. Китайский регулятор заявил, что общая ликвидность в системе будет на 900 млрд юаней (около $130 млрд) больше, чем в аналогичный период прошлого года."Хотя это будет самое крупное однодневное пополнение с 2004 г., оно подразумевает простое чистое вливание 150 млрд юаней, так как коммерческие банки планируют в понедельник погасить 1,05 трлн юаней, - отмечают стратеги сингапурской DBS Group Research. - Властям, возможно, потребуется ввести больше наличных денег в оставшуюся часть недели через механизм обратного РЕПО и/или среднесрочного кредитования, чтобы успокоить рынок".Что касается других азиатских площадок, то гонконгский Hang Seng в момент начала торгов снизился на 0,47%: в минус ушли 44 из 50 ключевых "голубых фишек". В общей сложности с прошлой среды, когда площадка открылась после новогодних каникул, биржевой индикатор потерял 6%, что превзошло прогнозы аналитиков.В Японии индекс Nikkei 225 упал на 1,03%, индекс Topix в минусе на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,18%. Отрицательную динамику демонстрируют и котировки в Австралии: индекс S&P/ASX 200 упал на 1,13%. В целом индекс MSCI Asia ex-Japan снизился на 0,59%.