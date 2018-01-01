10 стран Европы с самым доступным для населения бензином

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА "Рейтинг".

1. Люксембург Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату : 2776,3 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 86,4 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г: 13,2%



Возглавил рейтинг Люксембург. Как выяснили эксперты, жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тыс. литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе. : 2776,3 л86,4 руб. за литр13,2%Возглавил рейтинг Люксембург. Как выяснили эксперты, жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тыс. литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.

2. Норвегия Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату : 2251,8 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 111,3 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г: 7,2%



Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс. литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие. : 2251,8 л111,3 руб. за литр7,2%Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс. литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие.

3. Австрия Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 2122,7 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г. : 85,3 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г : 6,3%



Согласно исследованию Россия заняла 17-е место по доступности бензина исходя из среднемесячного заработка населения.



При этом наша страна опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина. 2122,7 л: 85,3 руб. за литр: 6,3%Согласно исследованию Россия заняла 17-е место по доступности бензина исходя из среднемесячного заработка населения.При этом наша страна опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

4. Ирландия Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату : 1998,4 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 99,9 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г. : 8,7%



В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. литров 95-го. : 1998,4 л99,9 руб. за литр: 8,7%В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. литров 95-го.

5. Великобритания Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату : 1974,1 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г. : 102,1 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г. : 6,4%



Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топлива схожа с бензином. Так, самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане - 44,8 руб. за литр.



Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива с ценой 48 руб. за литр. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции - 109 руб. за литр. Также более 100 руб. литр дизельного топлива стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии. : 1974,1 л: 102,1 руб. за литр: 6,4%Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топлива схожа с бензином. Так, самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане - 44,8 руб. за литр.Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива с ценой 48 руб. за литр. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции - 109 руб. за литр. Также более 100 руб. литр дизельного топлива стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

6. Дания Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату : 1842,1 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 112,8 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г. : 9,1%



В 2019 г., впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась. Нефть марки Brent подешевела по сравнению с 2018 г. на 9,2% до $64,3 за баррель. При этом в начале 2020 г. стоимость нефти была выше, чем в начале 2019 г. : 1842,1 л112,8 руб. за литр: 9,1%В 2019 г., впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась. Нефть марки Brent подешевела по сравнению с 2018 г. на 9,2% до $64,3 за баррель. При этом в начале 2020 г. стоимость нефти была выше, чем в начале 2019 г.

7. Германия Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату : 1813,9 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 96,1 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г.: 3,5%



В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают авторы исследования. : 1813,9 л96,1 руб. за литр3,5%В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают авторы исследования.

8. Швеция Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату : 1763,9 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 104,3 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г.: 10,4%



При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 г. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран. : 1763,9 л104,3 руб. за литр10,4%При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 г. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

9. Нидерланды Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату : 1743,7 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 117,7 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г. : 10,2%



Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах - 117,7 руб.за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо. : 1743,7 л117,7 руб. за литр: 10,2%Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах - 117,7 руб.за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.

10. Бельгия Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату : 1717,4 л



Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 97,1 руб. за литр



Изменение цены по сравнению с началом 2019 г. : 11,2%



В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга в Казахстане. В пересчете на российскую валюта цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 руб. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 руб. за литр. : 1717,4 л97,1 руб. за литр: 11,2%В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга в Казахстане. В пересчете на российскую валюта цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 руб. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 руб. за литр.

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 странах Европы с самым доступным бензином для населения.