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      10 стран Европы с самым доступным для населения бензином

      06:35Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА "Рейтинг".

      Ниже мы расскажем о 10 странах Европы с самым доступным бензином для населения.

      1. Люксембург

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 2776,3 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 86,4 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г: 13,2%

      Возглавил рейтинг Люксембург. Как выяснили эксперты, жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тыс. литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.

      2. Норвегия

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 2251,8 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 111,3 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г: 7,2%

      Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс. литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие.

      3. Австрия

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 2122,7 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 85,3 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г: 6,3%

      Согласно исследованию Россия заняла 17-е место по доступности бензина исходя из среднемесячного заработка населения.

      При этом наша страна опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

      4. Ирландия

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 1998,4 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 99,9 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г.: 8,7%

      В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. литров 95-го.

      5. Великобритания

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 1974,1 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 102,1 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г.: 6,4%

      Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топлива схожа с бензином. Так, самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане - 44,8 руб. за литр.

      Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива с ценой 48 руб. за литр. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции - 109 руб. за литр. Также более 100 руб. литр дизельного топлива стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

      6. Дания

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 1842,1 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 112,8 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г.: 9,1%

      В 2019 г., впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась. Нефть марки Brent подешевела по сравнению с 2018 г. на 9,2% до $64,3 за баррель. При этом в начале 2020 г. стоимость нефти была выше, чем в начале 2019 г.

      7. Германия

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 1813,9 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 96,1 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г.: 3,5%

      В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают авторы исследования.

      8. Швеция

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 1763,9 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 104,3 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г.: 10,4%

      При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 г. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

      9. Нидерланды

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 1743,7 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 117,7 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г.: 10,2%

      Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах - 117,7 руб.за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.

      10. Бельгия

      Объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату: 1717,4 л

      Цена на бензин 95 на начало 2020 г.: 97,1 руб. за литр

      Изменение цены по сравнению с началом 2019 г.: 11,2%

      В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга в Казахстане. В пересчете на российскую валюта цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 руб. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 руб. за литр.

      Рубрики: Страны

      Метки: рейтинг, бензин, страны, цены на бензин

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